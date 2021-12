Maurizio Costanzo durissimo con Guillermo Mariotto: “E’ irrispettoso, lui è un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle è terminato e per la prossima edizione, che certamente ci sarà e sarà orfana di due maestri storici, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, ancora non si sa nulla anche se Morgan, dopo la proclamazione della coppia vincitrice, quella formata da Arisa e dal maestro di Ballo, Vito Coppola, si è augurato che l’hanno prossimo, in giuria non ci siano più Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, perché, a suo dire, stando lì non fanno altro che rubare gli stipendi in quanto assolutamente incompetenti e non in grado di giudicare le performance di ballo.

Maurizio Costanzo dà il suo giudizio su Guillermo Mariotto: “A Ballando con le stelle è irrispettoso”

La giuria di Ballando con le stelle, da un po’ di anni, e precisamente sei, è sempre la stessa, formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Forse il giurato più “eccentrico” è Guillermo Mariotto che, spesso, lancia delle frecciatine velenose e una lettrice del settimanale Nuovo, al cui interno Maurizio Costanzo cura una rubrica, ha scritto al marito di Maria De Filippi commentando la lite tra Mariotto e la Venier quando lei a Domenica In lo riprese perchè rideva mentre Rossella Erra parlava della mamma defunta. La Venier, fuori di sé disse: “Scusami Mariotto, ti devo dire una cosa perché mi stai facendo girare le p***e. Tu ridevi e non era il momento di ridere. Ci sono momenti in cui ridere ed ironizzare. Non era questo. Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più, non ridere. Se vuoi ridere esci da questo studio”. E poi, quando gli animi si erano calmati e Mariotto aveva detto alla Venier: “Anche io ho una mamma”, la Venier gli aveva proposto: “La facciamo venire in collegamento domenica prossima, lo dico ai miei autori” e Mariotto: “Lei non si presta a queste cose”.

La lettrice ha detto della Venier: “Mara Venier ha fatto bene a rimproverare Mariotto” e Costanzo ha risposto così: “Guillermo Mariotto è un professionista, ma è un po’ irrispettoso a Ballando”.

Maurizio Costanzo, a proposito della lite tra la Venier e Mariotto e di come la padrona di casa di Domenica In ha rimproverato lo stilista, ha detto: “ è stata una scena che mi ha colpito molto … certi atteggiamenti sono inammissibili”.

Morgan al veleno contro Mariotto

Morgan, che con Mariotto si è scontrato diverse volte, a Domenica In aveva detto: “Tu dai i voti in base al tuo umore e neanche ti accorgi di quello che succede. Si vede che si è fatto dei funghi particolari. Erano buoni?”.