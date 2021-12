Simone Di Pasquale al veleno contro la vittoria di Arisa e Vito Coppola: “Non c’è nessun …”

0 SHARES Condividi Tweet

Simone Di Pasquale ha terminato definitivamente la sua esperienza a Ballando con le stelle dopo sedici anni ininterrotti. La sua è stata una decisione molto dolorosa ma presa per l’età che ha.

Simone Di Pasquale aveva ammesso, prima della finale di Ballando che gli sarebbe piaciuto tantissimo vincere questa edizione per chiudere in bellezza ma così non è stato perchè la coppia vincitrice è stata quella formata da Arisa e Vito Coppola. A questo proposito, Di Pasquale ha avuto da ridire. Vediamo cosa ha dichiarato.

Simone Di Pasquale contro la vittoria di Arisa e Vito Coppola

Simone Di Pasquale, che in questa edizione ha ballato con Bianca Gascoigne, si è piazzato al secondo posto non senza un po’ di malumore perchè sperava nel primo.

Qualche giorno fa ha fatto una diretta su Instagram e ha parlato della sua non vittoria dicendo: “Innanzitutto ci aspettavamo il ripescaggio perché è stata un’eliminazione ingiusta poi certo speravamo di vincere ed in un certo senso abbiamo vinto.”

Però, poi, ha anche aggiunto: “Non c’è nessun rosicamento, rosica chi non è obbiettivo con i propri limiti. C’è dispiacere come è dispiaciuto a Samuel con Sabrina altra coppia che avrebbe meritato la vittoria. Del resto è un gioco”.

E poi ha dato un arrivederci al suo pubblico dicendo: “Mi vedrete ne Il cantante mascherato”.

Ma i suoi follower l’hanno anche punzecchiato e qualcuno gli ha chiesto: “Come ha fatto a vincere Arisa?” e lui ha mimato l’espressione di chi non conosce come mai una cosa sia accaduta.

Simone Di Pasquale parla della giuria

Poi nella diretta, Simone Di Pasquale ha anche parlato della giuria e ha detto: “Ha diversi punti di vista, il mio ruolo è stato quello di accompagnare Bianca e voi avete avuto gli occhi per giudicare e il cuore per votare”.

Su di lui si è sbilanciato un po’ Paolo Belli dicendo che lo vedrebbe benissimo in giuria, a Ballando, dall’anno prossimo perchè chi meglio di lui potrebbe giudicare i balli dei concorrenti. Ma sia Milly Carlucci che lo stesso Di Pasquale non si sono assolutamente sbilanciati su questo punto. Per ora si parla solo del prossimo programma Il cantante mascherato, a proposito del quale hanno già detto, sia la conduttrice che il ballerino che lui ci sarà. Ma si tratta di un futuro molto prossimo, di quello un pò più lontano e cioè della prossima edizione di Ballando con le stelle, nessuno, per il momento, ha parlato.