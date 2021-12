Luca Argentero sorprendente rivelazione sulla moglie: “Devo dire grazie a mia moglie perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero sta per tornare, sul piccolo schermo, con Doc – Nelle tue mani, la serie tv che ha conquistato il pubblico italiano e che tornerà, per la sua seconda e attesissima stagione, a breve, nel mese di gennaio. Luca Argentero ha parlato della fiction ma ha che parlato della moglie, Cristina Marino della quale è innamoratissimo e a questo proposito ha fatto delle sorprendenti rivelazioni.

Vediamo di cosa si tratta.

Luca Argentero rivela: ‘Se non fosse per mia moglie Cristina peserei 200 chili’

Luca Argentero e Cristina Marino sono una bellissima coppia, innamoratissima, e da circa un anno e sete mesi, la loro storia d’amore si è arricchita con la nascita della piccola Nina della quale entrambi sono pazzi d’amore.

Luca Argentero, che a breve tornerà in tv con la seconda stagione di Doc – nelle tue mani, ha fatto una dichiarazione sorprendente in occasione di un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e canzoni e ha detto così: “Se non fosse per mia moglie Cristina peserei 200 chili”.

Infatti, ha dichiarato, a proposito della salute e del benessere fisico: “Non ho mai avuto grossi problemi. Ma dopo i 40 inizi la seconda parte della vita e la nascita di Nina mi ha fatto puntare l’attenzione sui miei peggiori difetti. Sto cercando di abbandonare le ultime sigarette, cerco di vivere in modo più sano, di prendermi cura di me, di essere in forma in modo da potermi occupare della mia famiglia”.

E poi del Natale ha detto: “E’ una festa che amo moltissimo, al contrario dei compleanni. E’ la festa di tutti, un momento bello da passare in famiglia. Nina è più grande e sarà un Natale più consapevole. Sarà preziosissimo questo tempo passato con loro. Le nostre famiglie hanno riti diversi, ma ci troveremo al gran completo il 25. E poi mi dividerò tra la mia e quella di Cri”.

Della calza della befana ha detto che troverà: “Poco carbone: sono sempre stato sul pezzo quest’anno, sia a livello affettivo che personale. Il matrimonio con Cristina è stato una gioia incredibile, e nonostante le difficoltà è stato un anno meraviglioso. Mi ritengo molto fortunato. Quindi carbone poco, ma anche pochi dolci … Cristina è attenta. Abbiamo uno stile di vita sano ed equilibrato, e ne ho sempre più bisogno perché sono goloso e se non mi trattenessi peserei 200 chili”.

Luca Argentero parla di Doc – Nelle tue mani

Luca Argentero, a proposito della seconda stagione della bellissima serie tv Doc – nelle tue mani, ha detto: “Conto molto sul fatto che le nostre storie sono pazzesche e il livello di racconto è altissimo”.

E poi ha fatto delle piccole anticipazioni: “Fanti sarà sempre molto incasinato, il suo problema è riuscire a smettere di idealizzare la ex moglie. È molto complesso per un uomo come lui lasciare aperta una possibilità per ricominciare da un’altra parte se prima non riesce a chiudere quel capitolo. Sarà in perenne lotta con il passato”.