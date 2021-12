Elisa Isoardi scrive un post sui social per Mara Venier e tutti restano a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi la conosciamo tutti per essere una delle conduttrici più amate ed anche più seguite della televisione italiana. Per diversi anni è stata al timone di una delle trasmissioni più importanti di Rai 1, ovvero La Prova del Cuoco sostituendo Antonella Clerici. Subito dopo la chiusura del programma storico di Rai 1, sembra che la conduttrice sia rimasta senza alcun tipo di impegno lavorativo particolare ed ha preso parte a Ballando con le stelle lo scorso anno. Adesso, la Isoardi è stata anche ospite in alcune trasmissioni televisive in quest’ultimo periodo. In queste ore è stata protagonista di un post che ha condiviso direttamente su Instagram.

Elisa Isoardi, la conduttrice pubblica un post su Instagram

Sembra che la conduttrice abbia voluto omaggiare una sua grande amica oltre che collega Mara Venier. Quest’ultima, come tutti sappiamo, è la conduttrice di Domenica in e pare che abbia voluto fortemente al suo fianco la Isoardi nel corso di una puntata del programma andata in onda nelle scorse settimane. Elisa attraverso questo post ha voluto sottolineare quanto grande sia stato il loro rapporto. La Isoardi nello specifico ha pubblicato un paio di immagini che ha tratto direttamente dall’ultima puntata di Domenica in, dove le due conduttrici si sono letteralmente scatenate in un passo a due.

L’omaggio ad una grande amica e collega Mara Venier

La conduttrice nonché ex fidanzata di Matteo Salvini ha voluto così omaggiare la sua amica Mara Venier su Instagram facendo ben intendere quanto grande sia la loro amicizia. “È quasi Natale, tempo di regali…ed in questo periodo più che mai, per ognuno di noi non c’è dono più prezioso di un sorriso. Grazie Mara per tutti i sorrisi che mi stai regalando, accanto a te c’è sempre tanto da imparare e rendi tutto più luminoso e splendente. Che bello emozionare ed emozionarsi. Buon Natale ♥️”. Queste le parole scelte da Elisa Isoardi e scritte nella didascalia di questo post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram.

Elisa e Mara, due grandi amiche e colleghe

Inevitabilmente Mara Venier ha risposto al post semplicemente postando tre semplici cuoricini rossi. Non è sicuramente la prima volta che la conduttrice mostra la grande stima e ammirazione per la collega Mara Venier. Un’altra occasione è stata infatti quella dello scorso mese di novembre, quando Elisa è stata ospite proprio nel salotto di Domenica in e pare si sia lasciata andare ad una intervista piuttosto commovente.