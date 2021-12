Selvaggia Lucarelli, velenosissima con Milly Carlucci: ” Il fuoco amico …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lo scorso sabato 18 dicembre 2021 si è conclusa questa edizione di Ballando con le stelle con la vittoria di Arisa e Vito Coppola. È stata un’edizione davvero piuttosto importante ed anche molto discussa ma ricca di tante emozioni. Sembrerebbe che proprio in queste ultime ore uno dei giudici, ovvero Selvaggia Lucarelli abbia fatto una sorta di bilancio riguardo proprio questa edizione di Ballando ed abbia pubblicato così un post direttamente sul suo profilo Instagram. Ovviamente, come spesso accade, le sue parole non sono passate inosservate ed in qualche modo sono apparse come una vera e propria frecciatina nei confronti di alcuni protagonisti di questa edizione del programma. Tra questi Alessandra Mussolini, Morgan e Rossella Erra. Alcuni però sembra che abbiano interpretato le parole di Selvaggia come una sorta di frecciatina nei confronti della conduttrice Milly Carlucci. Ma vediamo di capire che cosa è accaduto.

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli fa un bilancio di questa edizione

Ebbene, sembrerebbe che nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli sia stata protagonista di un post che in qualche modo ha destato qualche polemica. La nota giurata del programma avrebbe rilasciato delle dichiarazioni su questa edizione appena conclusa di Ballando e le sue parole non sono passate inosservate. In tanti, pare che abbiano interpretato alcune parole della Lucarelli come una frecciatina nei confronti di alcuni protagonisti del programma tra cui Alessandra Mussolini, Morgan e Rossella Erra e infine anche Milly Carlucci.

Le parole di Selvaggia e la frecciatina nei confronti di alcuni protagonisti

“Quest’anno mi sembrava di giocare a Risiko con un carro armato e ho schivato l’armata fascista, le paillettes, il fuoco amico e il cantante (auto)smascherato!”. Queste le parole dichiarate da Selvaggia Lucarelli che al termine di questa edizione di Ballando ha espresso quindi il suo parere su quella che è stata questa particolare edizione. Ovviamente non ha soltanto lanciato le sue solite frecciatine, ma ha voluto anche ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione di questo programma oltre che tutti coloro che l’hanno seguita e sostenuta.

I ringraziamenti della Lucarelli

“E’ sicuramente è stata l’edizione in cui ho avuto più affetto dal pubblico, che anche nel ‘non detto’ e nei miei passi indietro per non compromettere una situazione potenzialmente dannosa per tutti, mi ha capita meglio di quanto pensassi.”Poi Selvaggia Lucarelli avrebbe anche voluto fare i complimenti ai concorrenti finalisti ma pare che non abbia menzionato ha fatto Morgan e Valeria Fabrizi.