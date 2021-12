Ballando con le Stelle, il marito di Sabrina Salerno senza freni “Orribile …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi alcuni giorni da quando su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, celebre programma condotto da Milly Carlucci. A vincere la sedicesima edizione della trasmissione è stata la coppia formata da Arisa e Vito Coppola, una vittoria conquistata con il 52% dei voti. Nelle ultime ore però ad esprimere il suo disappunto per quanto accaduto è stato il marito di una delle concorrenti di Ballando con le Stelle ovvero Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno. Ma, quali sono state le sue parole?

Sabrina Salerno e Samuel Peron eliminati ad un passo dalla finale

Tra le coppie protagoniste di questa sedicesima edizione di Ballando con le Stelle vi troviamo quella composta da Sabrina Salerno e Samuel Peron. I due puntata dopo puntata sono riusciti a conquistare il cuore dei telespettatori e dei giudici ma nonostante ciò sono stati eliminati ad un passo dalla finale. Quanto accaduto non è assolutamente piaciuto al marito della showgirl ovvero Enrico Monti che non ha perso l’occasione per esprimere il proprio pensiero tramite social.

Il commento social di Enrico Monti

La postazione ottenuta da Sabrina Salerno all’interno di Ballando con le Stelle non è assolutamente piaciuta al marito Enrico Monti, imprenditore del settore tessile, che ha anche affermato di essere d’accordo con il pensiero rivolto da Selvaggia Lucarelli alla moglie. Nello specifico citando la nota giurata l’imprenditore ha scritto “Ha detto bene … “essere persone per bene è meno vincente dì quanto si pensi ..”, e ha poi proseguito “Che brutta immagine della televisione e dell’Italia. Credo onestamente che Sabrina avrebbe meritato dì più, e lo credono veramente in molti, ma tutto questo fa parte del gioco, dell’orribile gioco dello show business, non abbiamo scoperto nulla di nuovo”.

La risposta di Sabrina Salerno

Molti sono stati i followers che hanno commentato il post pubblicato da Enrico Monti affermando di essere completamente d’accordo con le parole da lui espresse. E tra i vari commenti spicca anche quello della moglie Sabrina Salerno che ha comunque tentato di spegnere qualsiasi polemica. “Sono felice comunque” ha scritto la showgirl affiancando a tali parole un cuore. Quella tra Enrico Monti Sabrina Salerno è una lunga storia d’amore che dura da ben 27 anni, esattamente dal 1994 anno del loro fidanzamento. La coppia si è poi sposata nel 2006 mentre invece due anni prima i due erano diventati genitori di un bambino di nome Luca Maria.