Selvaggia Lucarelli lancia una frecciata al veleno “Saper stare al mondo …”

Tutti conoscono e apprezzano Selvaggia Lucarelli per la sincerità con la quale è solita esprimere i suoi pensieri. E proprio con grande sincerità la nota giornalista e giurata di Ballando con le stelle ha voluto esprimere nelle scorse ore sui social il suo pensiero su coloro che secondo lei sono stati i protagonisti di questa edizione del noto programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Di chi stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Selvaggia Lucarelli commenta sui social l’ultima edizione di Ballando con le stelle

La finale di Ballando con le stelle è andata in onda pochi giorni fa e a trionfare è stata la coppia composta da Arisa e Vito Coppola. Proprio nei confronti di Arisa la giurata Selvaggia Lucarelli ha espresso delle bellissime parole ma non solo. Nel commentare l’edizione appena conclusa del programma Rai di grande successo condotto da Milly Carlucci ecco che Selvaggia Lucarelli ha espresso anche delle bellissime parole nei confronti di Sabrina Salerno, Bianca Gascoigne e del noto parrucchiere dei vip ovvero Federico Fashion Style.

Le parole della giurata

Nel lungo post condiviso sui social da Selvaggia Lucarelli non sono mancati prima di tutto i ringraziamenti agli addetti al trucco e parrucco e a tutti coloro che nel corso delle varie puntate di Ballando con le stelle hanno curato il suo look. Successivamente la Lucarelli ha poi voluto fare i suoi complimenti ad Arisa proclamata vincitrice di questa edizione del programma e per farlo ha citato proprio una canzone con la quale la stessa Arisa ha vinto il Festival di Sanremo nel 2014. “Non so se era la miglior ballerina, ma di sicuro la più tenace, originale e ‘controvento’ “, queste le parole espresse dalla Lucarelli. A proposito di Sabrina Salerno ha invece affermato “Essere persone perbene è meno vincente di quanto si pensi. Ed è un ballo difficilissimo, nella vita e nel lavoro, in cui spesso vengono premiati i bari”.

Il pensiero su Federico Fashion Style

Nonostante alcuni scontri avuti durante le puntate ecco che Selvaggia Lucarelli ha espresso delle belle parole anche nei confronti di Federico Fashion Style al quale ha voluto rivolgere i suoi complimenti per l’intelligenza e l’ironia con cui ha vissuto questa esperienza. E ha poi concluso “per aver dimostrato che buoni studi e belle citazioni non sempre significano saper stare al mondo”.

La frecciatina a Morgan

Anche se non è stato fatto alcun chiaro riferimento a Morgan alcune delle parole espresse da Selvaggia Lucarelli sono sembrate delle vere e proprie frecciatine nei confronti del noto musicista con il quale nel corso delle diverse puntate del programma ha avuto dei forti scontri. Anche nel corso della finale Morgan ha accusato la giurata che però questa volta ha deciso di rimanere in silenzio. Selvaggia Lucarelli ha comunque voluto precisare che questa edizione nonostante sia stata complicata è stata quella durante la quale ha ricevuto maggiore affetto da parte del pubblico precisando che proprio questo pubblico l’ha sempre capita anche nel “non detto per non compromettere una situazione potenzialmente dannosa per tutti”. La Lucarelli ha poi concluso “Quest’anno mi sembrava di giocare a Risiko con un carro armato e ho schivato l’armata fascista, le paillettes, il fuoco amico e il cantante (auto)smascherato!”.