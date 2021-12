Alessandra Celentano senza freni sul suo rapporto con Maria De Filippi: “Di brutte persone ne ho incontrate tante ma…”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano è una delle grandi protagoniste del noto talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi. La famosa insegnante di danza è infatti presente all’interno del programma da moltissimi anni, praticamente fin dall’inizio, e proprio nel corso di questi anni si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5 mettendo in evidenza senza alcun timore sia i suoi pregi ma anche i suoi difetti. Di recente la nota maestra si è raccontata in un’intervista concessa a Sipario.it nel corso della quale ha anche parlato della De Filippi e del rapporto che le lega da tanti anni. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Alessandra Celentano e il racconto degli anni trascorsi nel talent show Amici

Sono ormai molti anni che l’ex ballerina e coreografa Alessandra Celentano occupa ad Amici il posto di insegnante di danza. E proprio tutti coloro che hanno sempre seguito il noto talent show di Canale 5 hanno imparato a conoscere la maestra e la sua dedizione per il mondo del ballo. Per la Celentano infatti la danza è vita e più nello specifico è passione ma è anche amore e tanto impegno. Ciò che la maestra ha tentato di insegnare in tutti questi anni ai suoi allievi è proprio questo, il dover pensare alla danza come un grande amore senza però dimenticare mai l’impegno, il costante lavoro e in alcune occasioni anche il sacrificio.

Il pensiero su Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista che Alessandra Celentano ha rilasciato a Sipario.it non sono mancate le belle parole nei confronti di colei che in tutti questi anni le ha permesso di poter parlare di danza ed insegnare a tanti nuovi giovani talenti. Stiamo parlando di Maria De Filippi alla quale la Celentano ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento per aver raccontato in tutti questi anni la danza e per aver contribuito a dare maggiore valore a questa e all’arte in generale nelle sue diverse forme. A proposito del rapporto che lega le due donne la maestra Celentano ha rivelato che con la De Filippi c’è uno splendido rapporto da tanti anni.

Le parole della famosa maestra di danza

Alessandra Celentano ha poi concluso la sua intervista affermando “Di brutte persone ne ho incontrate tante ma per fortuna altrettante belle, fa parte della vita! Bisogna comunque avere un carattere forte altrimenti ti schiacciano”. Le sue sono parole molto profonde che invitano sicuramente a riflettere.