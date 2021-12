Grande fratello vip, bomba su Valeria Marini, a capodanno a Sharm el Sheik, l’uscita dalla casa è già decisa

0 SHARES Condividi Tweet

Continuiamo a parlare di Grande Fratello vip e nello specifico di una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality. Stiamo parlando di Valeria Marini, la quale è entrata insieme a Giacomo Urtis come unico concorrente alcune settimane fa dopo diversi mesi dall’inizio del programma di Canale 5. In realtà non è la prima volta per Valeria, visto che ha già preso parte altre due volte al Grande Fratello, ovvero alla prima e anche alla quarta edizione. Quest’anno però ha partecipato in coppia con Giacomo Urtis, come abbiamo già avuto modo di vedere, come unico concorrente. Proprio questa settimana i due sono finiti al televoto insieme a Biagio Danelli ed a Miriana Trevisan e quindi sostanzialmente rischiano di essere eliminati dal reality. Sembrerebbe che in queste ore si sia diffusa però una notizia su Twitter che ha dell’incredibile e che riguarderebbe proprio la nota showgirl. Ma di cosa si tratta?

Valeria Marini potrebbe lasciare il Grande fratello vip prima di Capodanno?

Valeria Marini, come già abbiamo avuto modo di anticipare, ha fatto ritorno al Grande Fratello vip per la terza volta. Quest’anno però ha preso parte insieme a Giacomo Urtis come unico concorrente e questa settimana i due sono a rischio eliminazione. Come sappiamo, tutti i concorrenti pare abbiano stipulato con l’azienda dei contratti per la partecipazione al Grande Fratello vip ed a confermare ciò, sono state le partecipazioni di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. In questo caso, si tratterebbe di contratti brevi e lo stesso potrebbe essere accaduto per Valeria Marini.

Segnalazione sulla Marini, Capodanno già prenotato a Sharm el Sheick?

Secondo una fonte piuttosto certa, qualcuno avrebbe spifferato questa notizia a Deianira Marzano. Sembra che Valeria Marini potrebbe lasciare la casa prima del Capodanno. Risulterebbe che la nota showgirl stellare abbia già prenotato i festeggiamenti in un locale molto famoso di Sharm el Sheikh, la nota località egiziana. “Un mio amico che lavora in un noto locale a Sharm El Sheik mi ha detto che Valeria ha la prenotazione per passare il Capodanno lì in quella struttura. Deduco che a breve dovrà uscire anche se in coppia con Giacomo Urtis. […]”. È questa la segnalazione arrivata direttamente a Deianira Marzano che non ha perso occasione e tempo per postarla sul suo profilo Instagram. Questa non sarebbe però l’unica notizia relativa alla partecipazione dei nuovi concorrenti al reality.

Indiscrezioni sulla partecipazione di altri concorrenti

Si dice che anche Nataly Caldonazzo possa lasciare la casa nel giro di poco tempo perché avrebbe già un impegno teatrale da portare avanti a fine gennaio e ovviamente questo non le darebbe modo di poter rimanere all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra i personaggi che avrebbero stipulato dei contratti brevi con il Grande Fratello ci sarebbero anche Biagio D’Anelli, Barù, Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano.