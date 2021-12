Belen Rodriguez, bomba su Stefano De Martino: “sta provando a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da diverse settimane ormai Belen Rodriguez sembra essere al centro del gossip o meglio la sua vita privata. Si è tanto parlato di una crisi con il compagno Antonino Spinalbese, nonché padre della secondogenita di Belen, ovvero la piccola Luna Mari. In realtà in questi mesi è stato detto praticamente di tutto su di loro, ma i due diretti interessati non sono mai intervenuti né per confermare né tantomeno per smentire questa notizia. Né Belen né Antonino quindi hanno rilasciato delle interviste o anche sui social hanno voluto dare delle notizie dirette relative alla loro ipotetica crisi coniugale.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, è davvero finita tra i due?

Ad ogni modo, proprio in queste ore sembra che sul Magazine Diva e Donna siano uscite delle nuove indiscrezioni proprio su Belen Rodriguez. Ma di che cosa stiamo parlando? Sembra proprio che alla base di queste indiscrezioni ci sia il fatto che Belen possa aver pensato di riconquistare il suo ex marito, ovvero Stefano De Martino.

La showgirl vuole riconquistare il suo ex marito Stefano De Martino?

“Avrebbe deciso di riconquistarlo…”, questo quanto si legge sul settimanale. Come abbiamo già avuto modo di vedere il settimanale Diva e Donna sembrerebbe aver riportato alcune voci relative a Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Qualcuno avrebbe fatto intendere che tra i due ex ci sia stato un riavvicinamento. Sembrerebbe che una fonte molto vicina alla Rodriguez e all’ex marito, che tra l’altro è voluta in rimanere anonima, abbia parlato proprio di questo riavvicinamento tra i due.

Una fonte vicina a Belen e Stefano parla di un riavvicinamento tra i due

“Le voci di corridoio che girano da un po’ sono state confermate a noi da una fonte molto vicina alla coppia…”. Questo nello specifico quanto riferito dalla fonte della coppia. I fan della coppia effettivamente sperano che possa esserci davvero un ritorno di fiamma tra i due, anche se al momento questa notizia non ha alcun tipo di fondamento certo. Questo però farebbe ancora pensare alla fine della relazione tra Belen e Antonino.“Belen Rodriguez si è definitivamente lasciata con Antonino Spinalbese…”. Questo ancora quanto aggiunto dalla fonte. Proprio in questi giorni, Antonino sembra aver confessato di essere proiettato sul suo futuro lavorativo. “Ha annunciato di avere un progetti sul fitness…”, si legge ancora sul settimanale.