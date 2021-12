Fiorello, l’ex fidanzata Luana Colussi rivela “Lui era …”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello lo conosciamo tutti per essere un noto showman, attore, conduttore televisivo e radiofonico molto amato dai telespettatori italiani. Nel corso degli anni ha ottenuto un successo davvero strepitoso e sono in tanto ad amarlo ed a seguirlo sempre con grande passione e stima. In questi ultimi anni ad esempio, ha ottenuto un successo davvero strepitoso dopo aver preso parte al Festival di Sanremo, facendo divertire ed emozionare milioni di telespettatori. Soprattutto lo scorso anno, per via delle tante restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, Amadeus e Fiorello hanno fatto davvero un gran lavoro. Purtroppo però sembra che le critiche anche in questa particolare situazione non siano mancate. Forse proprio per questo motivo, Fiorello quest’anno ha deciso di non seguire Amadeus in questa avventura. Adesso di lui se ne sta parlando per un qualcosa legato alla sua vita privata, ovvero una confessione inaspettata su Luana Colussi. Facciamo un pò di chiarezza.

Fiorello, cosa sappiamo del noto showman

E’ nato a Catania ed è il primo di quattro fratelli, ovvero Anna, Catena e Giuseppe Fiorello. Il più noto tra tutti è sicuramente quest’ultimo, visto che è un noto attore italiano. Nel corso della sua vita Fiorello ha fatto tanti lavori e pare che il suo stipendio non superasse mai le 1000, 1500 euro mensili. Pare che la sua carriera nel mondo dello spettacolo sia iniziata per puro caso, sostituendo un disc jockey nel villaggio dove lavorava durante l’estate. Poi sarebbero arrivati i primi provini e via via la popolarità. Pare che inizialmente non fosse apprezzato da Pippo Baudo, che poi pare se ne sia pentito molto di questa scelta.

La storia con Luana Colussi negli anni 90

Una delle compagne storiche di Fiorello è stata lei, Luana Colussi. I due hanno avuto una relazione negli anni 90 e sembra che questa sia poi finita nel 1994. I due sono stati insieme per un totale di 3 anni e si sono tanto amati, anche sul posto di lavoro. A parlare del loro rapporto è stata proprio lei nel corso di un’intervista, raccontando anche qualche verità a noi sconosciuta. “Nel ’91, nei corridoi Mediaset, incrocio un bel ragazzo, alto, con la coda. Mi mette soggezione. La parrucchiera dice che si chiama Fiorello, lavora a Radio dj e vorrebbe conoscermi. Rifiuto, ho paura. Lo incontro una sera in discoteca, all’Hollywood. Mi offre da bere…. Parliamo, ci conosciamo e mi dice: ‘Luana, non fidarti di quello che dicono gli altri di me’. Gli dico delle mie paure, usciamo a cena. E ci fidanziamo. Tre anni bellissimi, intensi“. Queste le parole della Colussi che ha anche confessato i motivi che hanno portato i due poi a lasciarsi.

Perchè è finita tra Fiorello e Luana, ecco la verità

“Ero troppo stressata negli ultimi tempi, stare con un terremoto come lui è un’impresa faticosissima. In realtà c’è stato un tradimento. Un giorno ho ricevuto una telefonata da una sconosciuta: ‘Luana, apri gli occhi’. L’ho scoperto, ne sono uscita lacerata. È finito tutto. A distanza di tempo però l’ho capito, ho capito che in quel periodo Saro – lo chiamavo così – era devastato dal successo del ‘karaoke’. Insomma, sembra che a distanza di tanti anni, alla fine sia arrivata la verità sulla fine della loro storia.