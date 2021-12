L’Eredità, Flavio Insinna scoppia a ridere in faccia alla concorrente e dice: “stai sempre a …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’Eredità è uno dei programma Rai più amati di sempre, condotto da Flavio Insinna e che va in onda ogni giorno su Rai 1 a partire dalle ore 19.00 circa. Di tanto in tanto, in puntata accade qualcosa che di certo non passa inosservato e di cui poi inevitabilmente se ne parla sui social. Ebbene, sembra che nel corso di una delle ultime puntate sia accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Nello specifico, il conduttore Flavio Insinna ad un certo punto, dopo aver ascoltato la risposta di una concorrente sarebbe letteralmente esploso in una grossa risata. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

L’Eredità, il conduttore non trattiene le risate

I concorrenti del programma popolare di Rai 1 partecipano ovviamente per amore del gioco, ma sperando di poter arrivare fino in fondo e poter vincere anche qualche ambito premio in denaro. In passato, diversi concorrenti sono riusciti ad aggiudicarsi un premio in denaro e l’ultima vittoria è avvenuta proprio nelle scorse ore.

La concorrente Alessandra si porta a casa un bel premio

La concorrente Alessandra nel corso di una delle ultime puntate, è riuscita a portarsi a casa una cifra davvero da capogiro. Si è aggiudicata ben 62.500 euro, dopo essere giunta alla sua terza ghigliottina. La concorrente ha indovinato la parola Aurora e così ha vinto questa importante cifra. Nel corso dell’ultima puntata, prima del gioco finale della ghigliottina, sembra ci sia stato un momento piuttosto divertente, in cui Flavio Insinna ha riso proprio davanti ai concorrenti. Alla fine del gioco degli abbinamenti, le concorrenti Daniela e Claudia sembra abbiano dimostrato al pubblico le loro abilità, ma poi sarebbero cadute in un clamoroso scivolone. Purtroppo però Daniela avrebbe commesso diversi passi falsi e di fronte all’ennesimo scivolone il conduttore non ha potuto che lasciarsi andare ad una risata.

Insinna aiuta la concorrente e poi gli ride in faccia

“Sta sempre a cercare il pelo nell’uovo”, avrebbe detto Insinna cercando di portare la concorrente verso la risposta giusta e Daniela avrebbe risposto “Precisino“. Insinna, avrebbe sorriso e tentato ancora di aiutare la concorrente e indirizzarla verso la parola giusta, ovvero “puntiglioso”. Purtroppo Daniela ha avuto la peggio in questa sfida e Claudia ha continuato il percorso. Il conduttore ha congedato la concorrente facendole un in bocca al lupo.