Grande fratello vip, Valeria Marini una furia contro Eva Grimaldi : “Io faccio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tensione al Grande fratello vip, soprattutto dopo che alcuni nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene, Alessandro Basciano sembra abbia già messo gli occhi su due giovani e bellissime donne della casa e questo inevitabilmente sta creando parecchie dinamiche all’interno della casa. Ma non è solo questo, visto che nelle scorse all’interno della casa, ci sarebbe stato un litigio piuttosto pesante tra Valeria Marini ed Eva Grimaldi. Ma cosa è accaduto tra le due donne del reality?

Grande fratello vip, l’ingresso di Eva Grimaldi crea tensione in casa

L’ingresso di Eva all’interno della casa, sicuramente ha dato una ventata di energia e positività. Ad ogni modo, trattandosi di una donna dal carattere piuttosto tosto e determinato, sembra che non siano nemmeno mancate le liti con gli altri concorrenti. L’attrice infatti, avrebbe avuto diversi battibecchi in questi giorni. In primis con Soleil Sorge, la quale avrebbe rimproverato ad Eva di essere entrata in casa con un pregiudizio su di lei, accusandola di non essere sincera e di avere smanie di protagonismo. Le due dopo un faccia a faccia piuttosto duro poi si sarebbero chiarite. In queste ore, Eva avrebbe discusso anche con Valeria Marini. Quest’ultima, avrebbe letteralmente perso la pazienza ed avrebbe lanciato delle accuse molto pesanti alla Grimaldi.

Eva si scaglia contro Valeria Marini e le lancia pesanti accuse

Eva ha dimostrato in questi giorni di non avere problemi nel dire in faccia agli altri cosa effettivamente pensa e forse proprio questo suo atteggiamento ha fatto si che siano nate delle diatribe con alcuni concorrenti. Come già detto, nelle scorse ore quindi la Grimaldi avrebbe accusato Valeria Marini la quale di certo non è stata a guardare e sarebbe letteralmente scoppiata.“Sei troppo stellare Valeria perché se tu hai le mani, devi lavare i piatti”. Queste le parole di Eva Grimaldi che hanno scatenato la rabbia di Valeria la quale sembra sia letteralmente sbottata.

Valeria risponde a tono alle accuse e si sfoga

“Sono andata al bagno, non stavo chiacchierando, non ho neppure fumato una sigaretta… Non mi ha mai rimproverato nessuno da quando sono qui. Faccio anche le cose in più”. “Forse qualcuno non ha il coraggio di dirtelo, non tocchi un piatto”. Queste le parole di Valeria che forse per una delle poche volte, ha reagito ed ha mostrato anche lei il suo bel caratterino.