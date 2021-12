Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi fa vedere una foto con la sorella Ylenia e svela qualcosa che nessuno sapeva, la Bortone si commuove

0 SHARES Condividi Tweet

A Oggi è un altro giorno, una delle presenze fisse è Romina Carrisi, figlia di Romina Power e Albano. La ragazza, nel salotto della Bortone, si trova molto a suo agio ed è molto spigliata.

Ieri ha voluto mostrare una foto dal suo album personale che ha commosso tutti. Vediamo cosa è accaduto.

Romina Carrisi mostra una foto che la ritrae insieme alla sorella scomparsa Ylenia e dice commossa: “Non ne parlo mai”

Ieri nel salotto di Oggi è un altro giorno, Ylenia Carrisi ha voluto mostrare al pubblico di Serena Bortone una foto che la ritrae piccolissima in braccio alla sorella scomparsa Ylenia.

Romina ha spiegato che da piccola soffriva della sindrome dell’abbandono e per questo abbracciava forte e teneva strette a sé le persone a cui teneva a volte stringendo così tanto da fare anche male pur non volendo.

E poi per dimostrare quanto fosse vero ciò che diceva, ha mostrato una foto che la ritrae in braccio ad Ylenia che lei stringeva forte al collo e ha raccontato: “Mi accompagnava alla base americana, noi andavamo a scuola lì. Io piangevo disperata, come se mi stessero deportando invece mi dovevano soltanto lasciare a scuola”.

La Bortone si è commossa e ha anche detto che il gesto di Romina, di condividere con loro quella foto è stato molto bello e la figlia di Albano ha risposto così: “Ho voluto condividerla con voi la foto anche perché siete un po’ la mia famiglia. Hanno saputo tutti quello che è successo, non ne parlo mai però è così tenera questa immagine che ho voluto condividerla in questo momento”

Romina Carrisi vede un video dei genitori che cantano a Sanremo e si commuove

Qualche giorno fa, Serena Bortone ha mandato in onda un video dei genitori di Romina Carrisi, albano Carrisi e Romina Power mentre cantavano a Sanremo Ci sarà, canzone che poi vinse e la ragazza si è molto commossa tanto che le sono diventati lucidi gli occhi e poi ha spiegato così: “Io mi emoziono sempre quando li vedo perché vedere i propri genitori che cantano in maniera affiatata, si volevano bene, si vogliono ancora bene ma in altro modo. E’ emozionante creare una carriera, una vita artistica, una famiglia, è da pochi… cioè io non ce l’ho”.