Barbara d’Urso decide di dire la sua su Simona Branchetti che ha preso il suo posto: “Lei è una …”

Su Barbara d’Urso, da inizio stagione sono girate tantissime voci su quale sarebbe stato il suo futuro televisivo dopo che l’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti televisivi delle reti Mediaset, aveva detto, inaspettatamente, che i programmi della conduttrice sarebbero stati ridimensionati e, alcuni, cancellati. E così è sparito dai palinsesti Domenica Live e Live non è la D’Urso. Piersilvio Berlusconi, che in questi giorni è diventato nonno rendendo, a sua volta, bis nonno Silvio Berlusconi, aveva spiegato che a causa del covid era cambiato il gusto del pubblico giustificando il motivo del taglio dei programmi della D’Urso, però, nello stesso tempo, aveva rinnovato la sua stima nei confronti della conduttrice. Dopo tali dichiarazioni, ci si aspettava che alla D’Urso sarebbe stato affidato qualche altro programma dal taglio diverso ma così non è stato. Ora, per le festività natalizie, la D’Urso è stata sostituita da Simona Branchetti che aveva già sostituito Federica Panicucci durante l’estate riscuotendo un incredibile successo di pubblico.

Barbara D’Urso fa delle dichiarazioni su Simona Branchetti: “Simona Branchetti? E’ una bravissima giornalista”

Barbara D’Urso, per le feste natalizie, è stata sostituita da Simona Brachetti e in tanti hanno pensato che questa assenza dalla tv dipenda dalla positività al covid della D’Urso.

Ma Barbara d’Urso, che tornerà in video dal 17 gennaio, ha chiarito così: “Quest’anno Mediaset ha scelto di tenervi informati anche durante il periodo natalizio, come fa con Mattino Cinque News, così c’è anche Pomeriggio Cinque News con una bravissima giornalista che vi tiene informati finchè non arrivo io a gennaio come sempre col cuore”.

E poi, per rispondere alle illazioni sul covid, ha precisato: “Non ho il covid, sto benissimo … tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola”.

Barbara D’Urso rivela il motivo per il quale non sarà in video durante le festività natalizie

Barbara D’Urso ha poi spiegato il motivo della sua assenza dalla tv durante le festività natalizie e ha detto: “Non ne parlo mai, perchè sono molto riservata, ma ho una famiglia e le vacanze di Natale sono sacre”.

E poi, ancora: “Ho una famiglia, ho dei fratelli, una seconda mamma, due figli, e quindi da 14 anni queste vacanze di Natale sono giustamente sacre”.