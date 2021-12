Carolyn Smith durissima con Arisa “Non era la più brava, non doveva vincere lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno Ballando con le stelle è stato vinto da Arisa in coppia con il maestro Vito Coppola. Subito dopo la proclamazione, Morgan si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto accusandoli di stare lì solo a rubare gli stipendi e che di ballo non capiscono nulla. E sono in tanti a credere, come Morgan, che non doveva essere Arisa a vincere ma che c’erano altri artisti più bravi di lei.

Vediamo chi ha rilasciato dichiarazioni in questo senso.

Andrea Di Carlo l’ex fidanzato di Arisa dà la sua opinione

A parlare sulla vittoria di Arisa è stato il suo ex fidanzato con il quale erano in progetto anche le nozze, Andrea Di Carlo che è anche manager di due protagoniste di Ballando con le stelle di quest’anno, Morgan e Federico Fashion Style.

Andrea Di Carlo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Oggi”, in occasione della quale, ha detto di Arisa: “È stata generosa nell’esporsi. Va premiato il suo coraggio. E comunque ha il senso del ritmo. Certo Morgan era una spanna sopra. Anche Federico ha dato tutto, si è guadagnato anche la stima di Selvaggia Lucarelli”.

Invece, sulla presunta storia d’amore che è sbocciata tra Arisa e Vito Coppola, Di Carlo ha detto: “Essendo stato romanticamente coinvolto con lei, preferisco non dire nulla. In generale le storie d’amore in TV aiutano”.

Carolyn Smith e Fabio Canino dicono la loro su chi ha vinto e su chi avrebbe dovuto vincere

Sulla vittoria di Arisa a Ballando con le stelle si sono anche espressi anche Carolyn Smith, presidente di giuria e Fabio Canino, uno dei giurati.

Carolyn Smith ha detto: “Arisa non era la più brava, e neanche la concorrente che ha fatto più progressi durante il percorso. È stata la rivelazione di Arisa come Rosalba. È arrivata terrorizzata, ma è stata quella che ha fatto più progressi come donna”.

Per la Smith i più bravi sono stati Sabrina Salerno, Morgan e Bianca Gascoigne.

Canino, a proposito della possibilità che Arisa abbia vinto per la presunta storia d’amore con Vito Coppola ha detto: “No, questa volta no. Arisa è molto sincera. Alla finale decide il pubblico, non vince per forza il concorrente più bravo, ma quello che ha raccontato la storia più commovente o divertente o il più simpatico. A livello di bravura tecnica avrebbe dovuto vincere Sabrina Salerno”.