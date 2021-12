GF Vip, bomba su Sonia Bruganelli, lascia il ruolo di opinionista, lei risponde e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche puntata fa è andata in onda un momento molto imbarazzante, di tensione tra il conduttore Alfonso Signorini e una delle due opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Lei voleva dare la sua opinione su Alex Belli ma Signorini, ad un certo punto, le ha tolto la parola dicendole che solo lui poteva decidere chi poteva parlare e chi no, dopo di che, la poltrona della Bruganelli è rimasta vuota per circa 40 minuti durante i quali, pare, che dietro le quinte lei fosse furiosa e gli autori facessero di tutto per convincerla a rientrare. Poi è rientrata e i due si sono un pò chiariti con la Bruganelli che ha detto a Signorini che ciò che le ha dato fastidio sono stati i modi bruschi e duri che aveva usato con lei.

Dopo questo momento, è cominciata a girare voce che la Bruganelli voglia lasciare il ruolo di opinionista tanto che sui giornali c’è già il nome di chi la dovrebbe sostituire. Vediamo cosa sta accadendo.

Tempo fa era intervenuto sulla frequenza di partecipazione al Grande fratello vip della moglie, Paolo Bonolis che, con ironia, aveva sottolineato quanto poco Signorini la facesse parlare.

“Dopo lo scontro Sonia Bruganelli lascia il ruolo di opinionista” e lei commenta sui social questa notizia

Il grande fratello vip continuerà fino al mese di marzo ma qualcuno ha sostenuto che in questi ultimi mesi non ci sarà Sonia Bruganelli che dovrebbe andare via a seguito della lite con Alfonso Signorini.

Poichè queste voci sono iniziate ad essere molto insistenti, Sonia Bruganelli, la diretta interessata ha deciso di rispondere sui social.

Prima ha riproposto un video preso da Tik Tok in cui si dice che dovrebbe lasciare, poi ha aggiunto due emoji poco pertinenti, poi delle risate e poi un’emoji con la faccina perplessa.

Dopo qualche ora, ha riproposto lo stesso video di Tik Tok e ha aggiunto: “Ma noooo!”, smentendo categoricamente la notizia e mettendo tutti a tacere.

Sonia Bruganelli non ci sarà in una puntata, al suo posto pare andrà Elenoire Casalegno

In una puntata del Grande fratello vip del mese di gennaio, Sonia Bruganelli non ci sarà perchè in vacanza e pare che la moglie di Bonolis abbia dato il suo ok per la sostituta che dovrebbe essere, secondo indiscrezioni non ancora confermate, Elenoire Casalegno.