Federico Fashion Style, dopo la fine di Ballando decide di dire cosa pensa della Carlucci e senza freni dichiara: “E’ una …”

Ballando con le stelle è terminato con la vittoria di una coppia che sta ancora facendo parlare di sé, quella formata da Arisa e Vito Coppola. Nonostante Arisa sia all’apice della sua carriera, ha voluto cimentarsi con un programma per lei completamente nuovo e il risultato è stato strepitoso anche se qualche critica per la sua vittoria è stata mossa perché, da più fronti, si è detto che non era la più brava. Ma non è stata solo Arisa che, quest’anno, a Ballando è risultata essere una rivelazione, infatti, anche Federico Fashion style è piaciuto tantissimo anche se non da subito. Soprattutto uno dei giudici, Selvaggia Lucarelli ha ammesso di esseri ricreduta su di lui e, se all’inizio aveva alcuni pregiudizi, poi lui è riuscito a convincerla. Per Federico Fashion Style questa è stata un’esperienza fantastica come lui stesso ha voluto sottolineare. Vediamo cosa ha detto sulla trasmissione, su sè stesso e, soprattutto, sulla padrona di casa di Ballando con le stelle, Milly Carlucci.

Federico Fashion Style su Milly Carlucci: “E’ una donna con la D maiuscola”

Federico Fashion Style, quest’anno, è stato uno dei concorrenti della fortunatissima trasmissione condotta da Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Federico, terminata la trasmissione, ha voluto dedicare un suo pensiero, che vale anche come ringraziamento, proprio a Milly Carlucci e su Instagram ha scritto così: “Il mio più grazie speciale va a te Milly Carlucci, una vera e propria donna con la D maiuscola! Unica in tutto … sempre dolce e con un sorriso inimitabile! Grazie per avermi fatto vivere una delle esperienze più belle della mia vita!”. Parole che certamente alla Carlucci avranno fatto tantissimo piacere e che ripagano di tutto il lavoro massacrante che affronta in ogni edizione. Infatti, a detta di tutti concorrenti e non, lei è sempre in prima linea e non si perde nulla di ciò che accade dietro le quinte, non abbassando mai la guardia e seguendo, dalla sartoria al trucco e parrucco sempre tutto.

Federico Lauri parla della sua esperienza a Ballando

Federico Lauri, a proposito della sua esperienza a Ballando con le stelle, ha dichiarato: “Abbiamo fatto un percorso intenso, particolare. All’inizio non mi sentivo pazzesco. C’era qualcosa che mi disturbava, legato ai giudizi, ai pregiudizi. Avevo paura che potesse uscire di me un lato che non conoscevo, la mia fragilità. Poi alla fine ho detto: ‘Che me ne frega, io sono così’. Per me Ballando è stata un’esperienza di vita bellissima. Piango, oddio, non voglio piangere. Ho capito che le emozioni si possono fare vedere anche agli altri, non devi per forza tenerle per te stesso. Mi mancherà tutto. Io ho già vinto, mi sono liberato di una cosa da cui volevo liberarmi da 32 anni, un’emozione di pianto”.