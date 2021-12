Elisabetta Canalis, Maccio Capatonda rivela la loro storia e poi dice: “Mi ha lasciato quando …”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Canalis e Maccio Capatonda sono stati fidanzati per pochi mesi e, in occasione di un’intervista ha rivelato che è stata la Canalis a lasciarlo. Vediamo cosa ha detto.

Maccio Capatando racconta la sua vita

Maccio Capatondo in periodo di pandemia ha lavorato tantissimo, ha scritto un’autobiografia che si chiama Libro, ha fatto dei Podcast e ora sta per partecipare a Lol chi ride è fuori. Ha raccontato di essersi trasferito da Milano a Roma: «Avevo bisogno di uno choc. Sentivo l’esigenza di avere nuovi stimoli, anche esterni, così sono andato a vivere in una città che fosse l’antitesi di Milano: un luogo meno efficiente, che mi mettesse più a contatto con il mondo e Roma sicuramente è più “reale” di Milano. Milano, infatti, è una bolla di efficienza, ti sposti da un punto all’altro senza goderti il viaggio. Nella Capitale invece devi spesso camminare, vivi lo spazio esterno…».

E poi ha rivelato di aver voluto fare dei cambiamenti nella sua vita perché: « … nessun artista vuole ripetersi e l’insoddisfazione è sempre stata una spinta creativa molto forte per me».

E ancora, alla domanda se vivendo di maschere, è facile perdere di vista se stessi ha risposto: «Cinque anni fa le avrei risposto che non sapevo chi fossi. La verità è che non volevo saperlo. Preferivo il mio mondo di fantasia a quello reale: è più sicuro, si soffre meno. A lungo mi sono concepito come un essere neutro: quando mi toglievo la maschera ero semplicemente in stand by, in attesa di riplasmarmi di nuovo a seconda delle esigenze. Nei video ero un figo, nel mondo reale semplicemente inconsistente».

E poi ha anche aggiunto: «Ora sto cavalcando di più la mia versione reale. Non so esattamente cosa abbia fatto scattare questo click, ma sto capendo che sono “qualcosa” al di là delle maschere e sto portando questa identità dentro i miei video. Un po’ come fece Carlo Verdone, mio grande mito: dopo i primi film di successo, fece Borotalco interpretando se stesso».

Maccio Capatondo rivela di essere stato fidanzato con Elisabetta Canalis

Maccio Capatondo ha rivelato di essere stato fidanzato con Elisabetta Canalis e, a questo proposito, ha dettpo: «Siamo stati insieme solo tre mesi …Secondo me lei era invaghita del mio personaggio artistico, poi mi ha conosciuto meglio e… dopo tre mesi è finito tutto».