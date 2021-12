Italia Si, Elena Santarelli diretta: “Negli ultimi anni …”

0 SHARES Condividi Tweet

Elena Santarelli è conosciuta per essere una delle showgirl più amate e più apprezzate della televisione italiana. In questi anni è stata parecchio sotto i riflettori anche per via di un dramma che ha colpito la sua famiglia. Ci riferiamo alla malattia del figlio Giacomo, affetto purtroppo da un tumore dal quale sembra essere guarito. Sono stati anni davvero molto difficili per Elena Santarelli e la sua famiglia, ma adesso sembra essere soltanto un brutto ricordo. Ora, sembra che Elena Santarelli abbia iniziato a riprendere in mano la sua vita, anche da un punto di vista lavorativo.

Elena Santarelli, la showgirl ospite della puntata di Italia Si di Marco Liorni

Elena è stata ospite nella puntata di Italia Si, il programma di Marco Liorni, puntata andata in onda sabato 25 dicembre 2021, ovvero proprio il giorno di Natale. La Santarelli sembra che nel corso di questa chiacchierata abbia anche commentato alcune lettere che sono state scritte dai bambini per Babbo Natale. Nello specifico sembra che un bambino abbia fatto una richiesta piuttosto particolare, ovvero “avere le orecchie più attaccate“. “Mi dispiace, deve essere un bambino vittima di bullismo”, questo quanto dichiarato da Elena Santarelli che ha mostrato un velo di tristezza per questa richiesta particolare.

Il racconto della showgirl con riferimento alla sua esperienza

Poi la showgirl sembra abbia aggiunto “Negli ultimi anni, anche frequentando gli ospedali, ho capito che ogni bambino ha un suo motivo per lamentarsi, come un limite fisico. Nei casi come questo io direi al bambino che ha ragione ad essere arrabbiato, ma si può trovare una soluzione”. Ed ancora, sembra che Elena Santarelli nel corso della puntata abbia anche parlato del suo libro intitolato “Quando una mamma non lo sa”, scritto con la psicologa Anna Rita Verardo.

Elena parla del suo libro “Quando una mamma non lo sa”, scritto con la psicologa Anna Rita Verardo

“E’ un libro nel quale confesso tutte le fragilità di una mamma imperfetta e io sono felice di essere un po’ imperfetta”. Questo ancora quanto aggiunto dalla showgirl. Per Elena Santarelli non è di certo la prima volta che va nello studio di Marco Liorni visto che è stata ospite fisso della trasmissione Italia SI, nel corso delle prime due stagioni.