Enzo Iacchetti decide di rivelare: “Io voglio …”

Enzo Iacchetti lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo e per essere stato molti anni alla conduzione di Striscia la Notizia insieme a Ezio Greggio. I due sono molto amati dal pubblico di Canale 5 e sembra che anche fuori dalle telecamere siano piuttosto amici, anche se conducono una vita distante l’uno dall’altro. In questi giorni a parlare del loro rapporto, ma soprattutto del suo futuro professionale pare sia stato proprio lui Enzo Iacchetti. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più Tv. Ma cosa ha dichiarato?

Enzo Iacchetti svela il suo futuro professionale, ecco cosa vorrà fare

Enzo Iacchetti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. E’ stato e continua ad essere al timone di Striscia la notizia, facendo coppia fissa con Ezio Greggio. Ad ogni modo, Enzo Iacchetti in questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù tv dove pare che abbia parlato anche del suo futuro professionale. “Voglio dirigere un film. Ho tutto pronto, ma ho girato ovunque per cercare un produttore. Ho bussato pure al Vaticano!”. Queste le parole di Iacchetti, che hanno davvero tanto sorpreso visto che sarebbe per lui la prima volta che si cimenta in un progetto del genere.

Come è iniziata la sua avventura a Striscia la notizia

Poi il conduttore avrebbe anche parlato di Striscia la notizia e del fatto di essere stato per molti anni al timone di questo tg satirico. “Mi emoziona ogni volta di più”, questo quanto dichiarato dal conduttore. Era il 1994 quando Antonio Ricci ha chiamato Enzo Iacchetti, dopo averlo notato al Teatro ed anche al Maurizio Costanzo show dove era ospite.

La confessione sulla vita privata

Pare che il patron di Striscia fosse rimasto colpito positivamente da Iacchetti. Ed ancora Enzo Iacchetti sembra aver fatto una confessione relativa alla sua vita privata. “Faccio una vita molto semplice“, avrebbe detto Enzo Iacchetti. “Quando posso sto con mio figlio Martino. Sono piuttosto solitario, dormo molto e mi rilasso facendo delle lunghe passeggiate”. Queste ancora le parole di Iacchetti, che oltre a Striscia la notizia, pare sia anche impegnato con il teatro che è stato da sempre una sua grande passione. Insomma, Enzo Iacchetti non ha assolutamente voglia di appendere le scarpette al chiodo e vuole continuare a lavorare.