Morgan, la figlia Anna Lou nella bufera, chiede soldi sui social “Se volete farmi un regalo di Natale …” e il web resta a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Lou è la figlia di Morgan e di Asia Argento, oggi ventenne. In queste ore, la giovane sembra sia finita al centro del gossip e sotto i riflettori, dopo aver pubblicato una storia su Instagram. Pare che in qualche modo, Anna Lou abbia fatto una richiesta particolare ai suoi followers. Ma di cosa si tratta?

Anna Lou, la figlia di Morgan e Asia Argento e la richiesta particolare sui social

Ebbene, non è di certo la prima volta che Anna Lou finisce sotto i riflettori, ma questa volta sembra che la motivazione abbia dell’incredibile. Sembra proprio che la figlia di Morgan e di Asia Argento abbia pubblicato nelle scorse ore una storia su Instagram, chiedendo dei soldi ai suoi follower. La cosa che ha davvero lasciato senza parole, è stato il fatto che la giovane avrebbe addirittura indicato il conto PayPal. In molti sono rimasti particolarmente stupiti da questa richiesta ed hanno pensato che forse “Babbo Natale” quest’anno non sia stato così tanto clemente con lei.

Le storie particolari di Anna Lou che indica il conto Paypal

Che Anna Lou non abbia ricevuto abbastanza soldi a Natale? Sui social, la figlia di Morgan e di Asia Argento ha così chiesto un regalo ai suoi follower. Sul suo profilo Instagram, ha così pubblicato una storia dove si legge “Alcuni me l’hanno chiesto, quindi se volete farmi un regalo di Natale mio paypal è …”. Poi, avrebbe anche aggiunto il suo account. Una richiesta che ha lasciato tutti senza parole e che molto probabilmente non è stata gradita dalla mamma e dal papà, essendo dei personaggi piuttosto noti. Poi, Anna Lou, avrebbe anche aggiunto “Sarebbe molto apprezzato”.

Chi è la figlia di Asia Argento e Morgan

Non è di certo la prima volta che Anna Lou fa parlare di sé. Di lei sappiamo che è nata a Lugano nel 2001 dell’amore tra Asia Argento e il cantante Morgan. I due sono stati insieme per diverso tempo e poi alla fine la loro relazione è finita anche nel peggiore dei modi. I due infatti si sono fatti la guerra per diverso tempo. È figlia d’arte ed è anche nipote d’arte visto che il nonno è il grande regista Dario Argento. E’ dotata di grande fascino e carisma. Da sempre si è dimostrata una giovane piuttosto eccentrica, un po’ proprio come mamma e papà ed anche piuttosto misteriosa. Sembra che abbia deciso di seguire le orme della madre ed ha Infatti avuto un’ esperienza nella serie televisiva Baby andata in onda su Netflix che tra l’altro ha avuto un grande successo.