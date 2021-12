Ornella Vanoni al veleno contro Fedez e Chiara Ferragni “Meglio la felicità vera che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez e Chiara Ferragni sono molto amati è vero, ma non piacciono proprio a tutti. Ebbene si, in questi anni i due hanno subito delle critiche provenienti anche da noti personaggi del mondo dello spettacolo. In questi giorni, sembra che a schierarsi contro la coppia più famosa del nostro paese e non solo, sembra sia stata Ornella Vanoni. Quest’ultima avrebbe scritto un tweet, dove tra l’altro avrebbe chiamato i due sbagliando anche il nome. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Fedez e Chiara Ferragni criticati da Ornella Vanoni

La cantante la conosciamo tutti per essere un’artista dotata di un grande talento. In questi anni è stata spesso al centro del gossip e sotto i riflettori. Inoltre, ha sempre dimostrato di essere una donna schietta e sincera e di dire ciò che pensa e senza alcun filtro. Nel corso di diverse interviste, infatti, ha sempre detto tutto ciò che ha pensato, senza alcun limite. Adesso la cantante ha pubblicato su Twitter un post e poi sembra abbia voluto interagire con i suoi follower.

La cantante commenta un post su Twitter e sbaglia il nome dei Ferragnez

Nella giornata del 26 dicembre, Ornella pare che sui social abbia commentato una fotografia di un utente apparsa su Twitter, facendo una critica ai famosi Ferragnez. “A Natale ? Relax. Qualcuno di voi avanza un po’ di Xanax?”. Sarebbero state queste le parole scritte da Paolo Stella, il quale aveva commentato una foto di Fedez e della moglie, dimostrando di aver trascorso un Natale piuttosto movimentato in compagnia dei loro figli. Non è tardata ad arrivare la risposta di Ornella Vanoni. “Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis”.

Il post di Ornella diventa virale

Non soltanto Ornella avrebbe storpiato il nome della coppia più famosa del nostro paese, ma il suo commento è apparso proprio come una stoccata nei loro riguardi. Il suo post inevitabilmente è diventato virale sui social, ricevendo centinaia di interazioni. Tanti hanno commentato e detto la loro opinione al riguardo. “Lei l’unica che ha il diritto di avere questo social la amo”, questo quanto scritto da una giovane utente commentando il post della Vanoni. Qualche altro invece l’avrebbe ripresa per aver storpiato il nome di Chiara e Fedez.