La vita in diretta, Carolyn Smith: “Io ho …” e Matano resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 27 dicembre è andata in inda un’altra puntata de La vita in diretta, su Rai 1 condotta, come al solito, dal bravissimo giornalista calabrese, Alberto Matano. Tra i tanti ospiti c’era anche Carolyn Smith in collegamento che ha da poco concluso un’altra edizione di Ballando con le stelle nel ruolo di presidente di giuria. Qualche giorno fa, a Carolyn Smith è accaduto un evento molto triste, qualcuno ha sparato al suo cane e lei era disperata e fuori di sé dalla rabbia. Ieri, invece, a La vita in diretta il suo umore era decisamente migliorato e ha fatto una dichiarazione che ha stupito davvero tutti a cominciare dallo stesso padrone di casa. Vediamo cosa ha detto.

A La vita in diretta, Carolyn Smith dichiara: “Io ho perdonato chi ha sparato al mio cane Miky”

Ieri a La vita in diretta, Carolyn Smith ha fatto una dichiarazione che ha sorpreso davvero tutti. La Smith ha detto: “Ho perdonato chi ha sparato a Miky”.

E poi ha aggiunto: “Io voglio dire 2 o 3 cose. Ero molto arrabbiata ma ho perdonato chi ha fatto questo sbaglio.”

E poi, a Matano che le ha chiesto come stesse il suo cane lei gli ha risposto: “Zoppica ma sta meglio”.

E ancora, convinta che l’autore del gesto sia incorso solo in uno sbaglio, ha voluto anche sottolineare: “Non posso immaginare che qualcuno gli abbia sparato consapevole. Come sta? Zoppica ma è vivo e sta bene.”

E Alberto Matano ha provato a scherzare per rendere meno tesa la situazione e ha detto: “Non fatemi arrabbiare Carolyn Smith che poi…”.

La reazione a sangue caldo di Carolyn Smith

Ieri, dunque, la Smith è apparsa molto più serena di quando, appena accaduto l’incidente al suo cane, era sembrato. Infatti, sui social, fuori di sé, aveva detto: «Solo un uomo di m…. può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee. Sto facendo le indagini per confermare chi è stato. È rimasta una pallottola di piombo dentro, non potevano operare perché rischiava a perdere la gamba! Non dico altro perché non posso andare troppo oltre».

E poi era andata avanti nel suo racconto e aveva detto: «Mi ero resa conto che Mikee zoppicava da qualche giorno stava bene un giorno sì e un giorno no. Quando è andato dal veterinario, abbiamo scoperto che qualcuno gli ha sparato. Chi tocca gli animali, così come chi tocca i bambini, sono proprio pezzi di m….. Chi conosce Mikee sa che è il cane più buono del mondo e che non fa male a nessuno. Qualcuno gli ha sparato con un fucile e lo so perché nella sua gamba ci sono le pallottole piccole, quelle per gli uccelli, le anatre… Credo che abbia sparato anche ai cani di mio cognato».

La Smith non si era fermata qui ma aveva anche aggiunto: «Se questo messaggio arriverà a questa persona che ha sparato o ai familiari di questa persona, io dico solo che deve stare molto molto attento, perché sto facendo le indagini. Quando troverò la persona che ha fatto questa cosa, saranno c…. amari, perché non si può sparare a un cane col collare, all’interno del suo terreno. Sto cercando di stare calma e non bestemmiare, perché sono stata male. Ho un’idea di chi possa essere il colpevole, quindi stai attento».