Belen posta una foto, Antonino fa un commento poco carino e Belen cancella subito tutto …

Ormai pare davvero certo che il rapporto tra Antonino Spinalbanese e Belen sia finito. I due non postano mai fotografie insieme ma, piuttosto, ognuno per i fatti propri con la loro bambina, Luna Marie. Belen e Antonino hanno saputo di stare per diventare genitori dopo solo un mese da quando si erano fidanzati e parevano al settimo cielo.

A giudicare da come vivevano intensamente il loro amore, pareva che la loro storia non sarebbe mai finita come tanto volte Belen si è augurata ai microfoni di varie trasmissioni televisive, da Mara Venier a Domenica In a Verissimo da Silvia Toffanin. E, invece, anche questa storia d’amore è terminata e a lei è rimasta la grandissima consolazione di una figlia, Luna Marie, la seconda dopo Santiago, il suo primogenito avuto dal marito Stefano De Martino. C’è chi dice che dopo questa separazione Belen stia provando a riavvicinarsi a De Marino ma, pare, che siano solo voci per nulla fondate.

Belen posta una foto, Antonino commenta e lei si infuria

Belen, che è sempre molto attiva sui social, qualche ora fa ha postato una fotografia che la ritrae insieme alla sua bambina e come didascalia ha scritto: “Io ti renderò LIBERA”.

Oltre ai tantissimi commenti molto belli e dolci, ad un certo punto, ne è spuntato uno, quello appunto di Antonino che è apparso più un voler prendere in giro la sua ex compagna perché ha commentato così: “La pubblicità del Ringo” non si sa bene riferendosi a cosa ma a tutti è apparso che l’intento fosse di sfottò.

L’avrà pensata così anche Belen, tanto che la sua reazione è stata immediata: ha cancellato sia la foto che tutti i commenti evidentemente non gradendo affatto ciò che il papà di Luna Marì aveva scritto.

Belen e Stefano De Martino di nuovo complici

Qualcuno ha ipotizzato che tra Belen e Stefano stia ritornando la complicità perchè lei, per il packaging dei suoi prodotti, ha usato la stessa frase che De Martino ha tatuato sulla sua gamba, una benedizione di San Patrizio: “Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano”.