Gf Vip, Giacomo Urtis al veleno contro Miriana Trevisan “Chi si fidanza con lei … ”

Nel corso della puntata del Grande Fratello vip andata in onda ieri lunedì 27 dicembre 2021 ci sono stati tanti momenti emozionanti e anche tanti colpi di scena. Escluso dalla casa ieri, Biagio D’Anelli il quale ha dovuto così abbandonare il gioco e tornare alla vita di tutti i giorni. Sembra che uno dei concorrenti del reality abbia voluto esprimere o meglio ironizzare sul rapporto che si era venuto a creare tra Biagio e Miriana Trevisan all’interno della casa. In realtà è stato Giacomo urtis subito dopo la puntata a fare una battuta su Miriana che non è di certo passata inosservata e che è stata anche ripresa sul web. Ma cosa ha dichiarato Giacomo?

Grande Fratello vip, la battuta ironica di Giacomo urtis su Miriana Trevisan

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri è stato eliminato Biagio D’anelli il quale in queste settimane aveva intrecciato rapporto piuttosto particolare con Miriana Trevisan. Subito dopo la messa in onda della puntata e dopo l’abbandono di Biagio, eliminato dal televoto Giacomo Urtis si sarebbe lasciato andare ad una battuta che non è di certo passare inosservata.“Chiunque si fidanza con lei esce, è assurdo, è una mantide religiosa”. Questo nello specifico quanto riferito da Giacomo, facendo riferimento anche al fatto che nelle settimane addietro anche Nicola Pisu era stato eliminato e aveva avuto quindi la stessa sorte di Biagio.

Il rapporto speciale tra Biagio e Miriana

Effettivamente Biagio D’anelli e Miriana Trevisan si erano particolarmente avvicinati in questi giorni soprattutto negli ultimi prima che poi si scoprisse il verdetto del televoto. Tra i due ci sono stati tanti baci e si sono anche detti delle parole piuttosto importanti come se entrambi comunque volessero lasciarsi andare alla passione. Inizialmente, sembra che Biagio avesse delle perplessità e dei dubbi su Miriana che pare sia riuscito a superare. In puntata ieri sera ha confessato il suo interesse davanti a milioni di telespettatori.

Giacomo sconvolto dalle parole di Sophie

Va anche detto che nelle ore precedenti la messa in onda della puntata, Miriana, Biagio Sophie e Giacomo pare si fossero trovati proprio a discutere circa questo rapporto speciale tra i due concorrenti. Sophie nello specifico pare avesse spiegato come Miriana negli ultimi cinque anni pare non avesse avuto alcun uomo e la reazione di Giacomo è stata piuttosto chiara, come a voler dire di non credere affatto a questa versione.