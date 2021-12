Nina Moric, dopo le accuse del figlio a Belen poi ritrattate, torna sui social e continua a …

0 SHARES Condividi Tweet

Da qualche giorno tiene banco sui social una storia, poi risultata inventata di accuse da parte di Carlos Maria, figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona nei confronti di Belen.

Vediamo cosa sta accadendo

Le accuse, poi ritrattate, del figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos Maria a Belen

Qualche giorno fa, Nina Moric aveva postato sui social una chat in cui il figlio, Carlos Maria accusava Belen. Nella chat si poteva leggere così: “Lei mi ha fatto bere e voleva anche che io fumassi. Poi mi ha anche baciato in bocca. Neanche mio padre voleva che la baciassi, è una cretina. Portatemi via da questo paese, voglio stare con mia madre, mi manchi”.

Era poi intervenuta la Moric e, fuori di sé, aveva scritto così contro Belen: “Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l’ingiustizia! Ma non ci deve mai essere un momento in cui non riusciamo a protestare. Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23/12. SEI UNA MADRE. Non dobbiamo odiare chi fa cose sbagliate o dannose; ma con compassione devi fare il possibile per fermarli poiché stanno danneggiando se stessi. Così come nel profondo inconscio soffrono per le loro azioni. L’amore di una madre per suo figlio è come nient’altro al mondo. Non conosce legge né pietà. Osa ogni cosa e schiaccia senza pietà tutto ciò che si trova sul suo cammino”.

Poi, successivamente, era intervenuto lo stesso Carlos che aveva postato un video sui social nel quale diceva: “Volevo parlare del fatto che sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati da me a mia madre che sono tutto frutto della sua immaginazione. Io Belen non l’ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo né si sarebbe permessa, inoltre le voglio molto bene e niente, ragazzi, non credete a queste stronzate, perché sono tutte stronzate”.

Nina Moric torna sui social per ribadire la sua idea

Fabrizio Corona ha deciso di intervenire e, sempre sui social, ha scritto: “Questo deve essere il regalo di Natale di Nina. Ricordatevi cosa aveva combinato un anno fa. Ormai la sua cattiveria infinita, prima o poi si fa sentire sempre, perché è insita dentro di lei“.

Dopo queste parole, la Moric ha scritto: “Non mi dispiace essere chiamata bugiarda dalle persone. Io sono una meravigliosa bugiarda. Però odio essere chiamata bugiarda quando dico la sacrosantissima verità. E adesso mi rivolgo a te che hai abusato: il peccato è tuo, il reato è tuo, e anche la vergogna sarà la tua. Una persona che vive nella negazione dipingerà un’immagine di sè stessa come vittima o anche innocente in tutti gli aspetti. Saranno offesi dalla verità. Ma ciò che si fa al buio, alla fine verrà alla luce. Il tempo ha un modo di mostrare i veri colori delle persone”.

In tutto questo Belen è sempre restata in silenzio.