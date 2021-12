Patrizia Pellegrino al veleno contro Milly Carlucci: “Non mi vuole a Ballando però …”

0 SHARES Condividi Tweet

Patrizia Pellegrino ha rilasciato un’intervista a Marida Caterini in cui ha raccontato che a lei piacerebbe tantissimo partecipare a Ballando con le stelle ma ha anche detto che Milly Carlucci non l’ha mai voluta. Vediamo cosa ha detto contro la Carlucci.

Patrizia Pellegrino e la sua esperienza dentro la casa del Grande fratello vip

Patrizia Pellegrino ha raccontato molto della sua ultima esperienza nella casa del grande fratello vip durante la quale è stata eliminata alla 25a puntata.

La Pellegrino, che non è stata molto serena nella casa soprattutto per i malumori con Katia Ricciarelli, ha svelato che alcuni concorrenti sono dei veri e propri organizzatori di strategie tipo

Alex Belli.

Ma la Pellegrini ha anche definito “stratega” Gianmaria Antinolfi e Manila Nazzaro perché quest’ultima, secondo la Pellegrino, “troppo legata a Katia”.

Alla domanda dell’intervistatrice: “Con chi ha legato maggiormente e con chi meno?” la Pellegrino ha risposto: “Sicuramente con Miriana ho avuto un feeling particolare, ma anche con Lulù, Manila più di tutti. Mi sono piaciuti molto anche Davide Silvestri e Aldo Montano, che considero un uomo meraviglioso. Perfino con Soleil Sorge sono riuscita a parlare ed avere un bel rapporto. Ho cercato di capirla, di leggere la sua anima”.

E poi ha anche aggiunto: “Per me lei è una persona molto sfaccettata, bella interiormente, solo che si è costruita un personaggio estremamente pericoloso. Un personaggio di aggressività, di sfacciataggine che non piace a tutti gli italiani. Quel modo di fare non mi piace, ed a lei l’ho detto.

Lei mi ha risposto che è un personaggio che vuole far parlare di sé. Tra le persone che ho sentito più distanti forse Katia. Mi è sembrata un pochino rancorosa nei miei confronti così come sta facendo ora con Eva. Lei ha una passione per Manila, quindi mi sono sentita un po’ esclusa dal gruppo che era già bello e formato. Tra le persone con cui non ho avuto un bel feeling anche Alex Belli”.

Patrizia Pellegrino, Milly Carlucci non mi vuole a Ballando con le stelle

Poi, la Pellegrino ha allargato il suo campo di interesse è ha anche detto che a lei piacerebbe moltissimo partecipare a Ballando con le stelle ma la Carlucci non la vuole.

Patrizia Pellegrino ha anche spiegato il perchè: “Se pensiamo ad un altro tipo di danza anche Milly Carlucci è da premiare per Ballando con le stelle. Magari mi prendesse Milly. Farei carte false per fare Ballando. Non mi ha mai presa in considerazione perché ho fatto L’Isola ed il Grande Fratello Vip, quindi mi allontano sempre di più da lei. Però quest’anno Milly ha preso Al Bano che ha fatto l’Isola”.