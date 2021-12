Sanremo 2022, Pago ancora una volta al veleno contro Amadeus: “non sono sicuro che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sanremo 2022, sta per iniziare, manca ormai davvero poco e, come ogni anno, non si placano le polemiche intorno alla manifestazione canora più importante d’Italia. I cantanti che non sono stati ammessi perché Amadeus, nella veste di direttore artistico non ha ritenuto le canzoni all’altezza, hanno avuto parecchio da ridere. C’è chi ha fatto solo un accenno all’esclusione come Arisa, c’è chi ha polemizzato come I Jalisse e c’è chi, più di una volta, ha sottolineato la propria esclusione. In quest’ultimo caso stiamo parlando di Pago, l’ex marito di Miriana Trevisan. Pago, già una volta, ha attaccato Amadeus e ora è ritornato, ancora una volta, alla carica. Vediamo cosa ha aggiunto a ciò che aveva già detto.

Pago torna ad attaccare Amadeus

Pago, quest’anno, ha presentato una canzone sperando che fosse ammessa al Festival di Sanremo ma, purtroppo per lui, le cose non sono andate così e la sua canzone è stata esclusa.

Pago, che da diversi anni partecipa ai vari reality show, infatti, è stato concorrente a Temptation Island Vip e al Grande Fratello Vip, non ha affatto preso bene questa sua esclusione e, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha detto: “Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare. Non capisco la dinamica. Non sono un presuntuoso che vuole entrare per forza al Festival ma ci sono tanti artisti che ci provano e che lo meriterebbero. Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono, anche se non ne sono tanto sicuro”.

Dunque Pago ha lanciato più di una frecciata velenosa alla volta di Amadeus che certamente è abituato ad essere preso di mira da quando, da ben tre edizioni oltre ad essere il conduttore di Sanremo è anche il direttore artistico.

Chi è stato escluso e chi parteciperà al Festival di Sanremo 2022

Oltre Pago ci sono stati molti altri esclusi dalla manifestazione di quest’anno: Marco Masini, Bobby Solo, Red Canzian, Lorenzo Fragola, Boomdabash, Tecla con Alfa, Povia, Anna Tatangelo, Mr Rain, Bianca Atzei, Arisa, Cosmo, The Supreme, Jalisse, Francesco Monte, The Kolors.

Invece i cantanti in gara, 22, sono:

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Donatella Rettore + Ditonellapiaga

Noemi

Highsnob + Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood & Blanco

Irama

Giusy Ferreri

Aka7even

Giovanni Truppi