Zorzi e Oppini, Francesco sui social mostra un quadro e dice …

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno preso parte alla scorsa edizione del Grande fratello vip e sembra che all’interno della casa più spiata d’Italia i due siano riusciti ad instaurare una bellissima amicizia. Purtroppo però, nel corso dei mesi, una volta usciti dalla casa, il loro rapporto ha iniziato ad inclinarsi. Si era vociferato che i due avessero litigato ed effettivamente così è stato. E’ sicuramente accaduto qualcosa tra i due e questo ha tanto dispiaciuto i fan dell’uno e dell’altro. Ad ogni modo, nella vita però non tutto è perduto. Lo sanno bene Tommaso e Francesco che in quest’ultimo periodo a quanto pare, hanno ripreso a sentirsi e frequentarsi. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa è accaduto.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, come è finita tra loro?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, lo scorso anno i due sono stati due concorrenti ufficiali del Grande fratello vip. All’interno della casa più spiata d’Italia, i due si sono conosciuti e hanno imparato a volersi molto bene, promettendosi che anche in un secondo momento fuori dal reality avrebbero continuato ad essere amici. Ad un certo punto, però, sarebbe accaduto qualcosa ed i due si sarebbero allontanati.

Dopo il Grande fratello, i due amici si sono allontanati

A dire la verità, dopo la fine del reality i due si sarebbero frequentati per poche settimane e poi si sarebbero completamente persi di vista. Francesco però, in diverse occasioni pare abbia citato Tommaso e lo ha fatto per lo più sui social, dove poco tempo fa ha fatto al suo amico una dedica seppur celata. Adesso le cose sembrano essere cambiate. Forse in questi mesi ci sono state tra di loro delle incomprensioni che hanno portato i due ad allontanarsi. A parlare è stato proprio lui Tommaso nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso mese di novembre.

Il gesto di Francesco fa pensare ad un riavvicinamento

In quell’occasione, l’ex vincitore del reality aveva ammesso di non sentire più Francesco. Dopo diversi mesi, però, adesso si parla di riavvicinamento. Francesco avrebbe pubblicato su Instagram una stories dove mostra un quadro in cui appaiono proprio lui e Tommaso. Si tratta di un fumetto che ritrae i due giovani sorridenti e gioiosi.“Ho deciso che da gennaio sarà esposto a casa mia”. Questo quanto scritto da Francesco a corredo di questo video. Un hashtag #autoregali, fa ben intendere che non è stato un regalo di Tommaso.