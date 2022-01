Orietta Berti a L’anno che verrà gela Amadeus e lo corregge “Non è come dici tu …”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti ormai è una delle protagoniste indiscusse di questo ultimo anno. Dopo la sua partecipazione allo scorso Festival di Sanremo, Orietta ha letteralmente spopolato. E’ presente in varie trasmissioni televisive, la scorsa estate ha presentato un brano di grande successo, ovvero Mille insieme a Fedez e Achille Lauro. E non finisce qui, visto che è un giudice della trasmissione intitolata The Voice senior condotto da Antonella Clerici insieme a Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, prendendo il posto occupato fino allo scorso anno da Albano e la figlia Jasmine Carrisi.

Orietta Berti, protagonista indiscussa del Capodanno di Rai 1 con Amadeus

il 31 dicembre, ovvero la sera di Capodanno è stata anche una delle protagoniste indiscusse de l’Anno che verrà, lo spettacolo condotto da Amadeus ed in onda su Rai 1. Ebbene, anche in questo caso sembra abbia avuto un successo davvero strepitoso. Proprio sul palco, sembra che Orietta abbia avuto uno scambio piuttosto acceso di battute con il conduttore, alcune di queste non passate inosservate ai telespettatori a casa.

Le battute ironiche tra Amadeus e la Berti che non sono passate inosservate al pubblico da casa

Nello specifico a non passare inosservato è stato il momento in cui Amadeus avrebbe detto ad Orietta “Ormai sei famosa da più di 50 anni”. A quel punto, Orietta piuttosto stizzita avrebbe risposto “A dire il vero sono 55 per l’esattezza”. Nessuna malizia e nessun rancore tra i due che sembra si vogliano tanto bene, solo uno scambio di battute ironiche che hanno fatto divertire anche il pubblico da casa. Tantissimi i commenti così come i complimenti che sono stati fatti su Orietta sui social network a testimonianza del fatto che effettivamente è ben voluta dal pubblico e dagli italiani.

I messaggi di affetto e stima del pubblico per la cantante

“Orietta Berti è arrivata a questa mezzanotte molto più sveglia e in forma di tre quarti di noi. Di me sicuramente”. Questo quanto scritto da un utente. Ed ancora un altro avrebbe “Iniziare l’anno con lei è una grande benedizione”. Insomma, passano gli anni, i decenni ma Orietta Berti continua a ricevere consensi da parte del suo pubblico. Molti la acclamano e la seguono non soltanto in televisione ma anche sui social network.