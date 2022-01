Romina Power posta una foto e fa commuovere tutto il web “Mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Power la conosciamo tutti per essere una nota showgirl e cantante americana che da tantissimi anni ormai si può dire che vive nel nostro paese. E’ stata la moglie di Albano Carrisi, uno degli artisti più importanti della musica italiana e insieme hanno messo su una grande famiglia. Purtroppo la loro vita è stata segnata da un evento davvero drammatico, ovvero la scomparsa della figlia Ylenia della quale praticamente non si sa più nulla da tanti anni ormai. Romina è stata molto amata dalla famiglia di Albano, in primis da mamma Jolanda, la quale è venuta a mancare ormai un pò di tempo fa.

Romina Power, il ricordo di mamma Jolanda

Eppure, il ricordo di donna Jolanda è vivo nel cuore e nella mente di Romina che ha sempre dimostrato di avere un grande affetto per la donna, l’ex suocera. Ebbene, nelle scorse ore Romina ha voluto scrivere un messaggio piuttosto importante e toccante sui social, proprio nel giorno in cui Jolanda avrebbe compiuto gli anni.

Romina, il pensiero speciale per la mamma di Albano Carrisi

Il 1° gennaio la mamma di Albano avrebbe compiuto gli anni e sarebbe stato per tutta la famiglia Carrisi un motivo per rincontrarsi e trascorrere insieme una bellissima giornata. Purtroppo la mamma del cantante di Cellino San Marco è venuta a mancare e qualora fosse stata ancora viva, ieri avrebbe compiuto ben 99 anni. Invece, Jolanda Ottino è venuta a mancare nel mese di dicembre 2019 ma il suo ricordo è vivo in ognuno di noi, così come i suoi insegnanti.“W mamma Jolanda, oggi è il suo compleanno: sempre amata e mai dimenticata”. Il loro rapporto è stato sicuramente molto importante e non si è scalfito nemmeno quando il matrimonio tra Albano e Romina è giunto al termine. L’artista di Cellino San Marco non ha mai negato il fatto che la sua mamma fosse completamente innamorata di Romina e che l’ha trattata sempre come una figlia.

La speranza di Romina

Romina spesso utilizza i social per esprimere i suoi pensieri, le sue riflessioni ed anche i suoi grandi dolori. Proprio qualche tempo fa, nel giorno in cui è ricorso il compleanno della figlia Ylenia, Romina ha voluto ricordarla e riservarle delle parole molto significative. Romina spera ancora che la figlia possa tornare da un momento all’altro e non ha mai perso la speranza che Ylenia sia viva.