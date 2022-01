Malgioglio, dopo ‘L’anno che verrà’ diretto su Amadeus “Io voglio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio è un artista molto apprezzato in tutto il mondo e amato da grandi e bambini. Dopo aver ritrovato il successo in seguito alla partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip l’artista non si è più fermato ed è stato protagonista in questi anni di vari programmi di grande successo. Proprio lo scorso 31 dicembre si è esibito sul palco de “L’anno che verrà”, l’evento andato in onda su Rai 1 condotto da Amadeus attraverso il quale è stato possibile salutare il 2021 e accogliere il 2022. Ed è stato proprio per ringraziare Amadeus che Malgioglio è intervenuto nelle scorse ore sui social. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Cristiano Malgioglio sui social ringrazia Amadeus

Uno dei grandi protagonisti dell’evento andato in onda nella notte del 31 dicembre su Rai 1 ovvero “L’anno che verrà” è stato proprio Cristiano Malgioglio. L’artista si è esibito sul palco cantando alcuni dei suoi brani più celebri ma soprattutto intrattenendo e facendo divertire il pubblico presente e i telespettatori a casa. Nelle scorse ore Malgioglio ha scelto di intervenire sui social per ringraziare Amadeus per l’eccezionale opportunità data. “Voglio ringraziare Amadeus per la possibilità di cantare che mi ha dato. L’anno che verrà è stato un grande successo anche a livello di ascolti”, queste esattamente le sue parole.

Il messaggio ai fan

Ma non è finita qui, Malgioglio sempre tramite i social ha poi scelto di rivolgere ai suoi fan un messaggio davvero speciale spiegando cosa si augura per questo nuovo anno appena iniziato. “L’augurio più bello che mi sento di farvi è quello di ritornare alla nostra vita di sempre senza il terrore del Covid. Bacissimi e felicità”, queste le sue parole.

I commenti dei fan sui social

Cristiano Malgioglio è molto seguito sui social dove molti fan sono soliti rivolgergli dei messaggi di affetto e di apprezzamento. E proprio di recente vi è stato ad esempio uno dei suoi followers che gli ha scritto “Sei il numero uno“. Ma non solo, sono veramente moltissimi i messaggi di grande affetto che i fan sono soliti rivolgere al famoso artista. A renderlo così amato oltre che il suo talento è anche la simpatia che lo contraddistingue. Proprio nei mesi scorsi Malgioglio ha divertito i telespettatori con una simpaticissima faida mediatica avuta nel corso del programma condotto da Carlo Conti ‘Tale e Quale Show’ con una delle protagoniste della trasmissione ovvero Alba Parietti.