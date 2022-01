Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano sui social lancia una frecciata al veleno: “Anche quest’anno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono molti coloro che sui social sono soliti seguire con molto affetto e con costanza la simpaticissima Flora Canto, compagna del noto ed amato Enrico Brignano. La donna anche se non si definisce un’influencer è sempre molto attiva sui social dove si diverte a condividere con i followers alcuni momenti della sua vita ma non solo. Ma non è finita qui, Malgioglio sempre tramite i social ha poi scelto di rivolgere ai suoi fan un messaggio che è sembrata una vera e propria frecciantina velenosa.

Flora Canto e la frecciatina social

Flora Canto sui social è sempre molto attiva. La donna è solita condividere delle bellissime immagini della sua famiglia, usa i social per promuovere il suo lavoro in teatro ma anche in televisione e spesso non perde l’occasione per esprimere il suo pensiero. Una delle ultime storie condivise dalla compagna di Enrico Brignano ha però lasciato tutti senza parole. E a molti anzi è sembrata una vera e propria frecciatina rivolta però a chi non si sa. Nello specifico l’attrice ha condiviso prima una storia tramite la quale ha chiesto ai suoi followers delle informazioni su una serie tv molto conosciuta ovvero ‘This is us’. Successivamente ha poi condiviso un’altra storia Instagram contenente un sondaggio.

Il post social dell’attrice

La seconda domanda che Flora Canto ha rivolto ai suoi followers sui social ha fatto più discutere. E più di preciso ha fatto sorgere qualche dubbio. “Seconda domanda, anche quest’anno su Instagram vedremo più sederi che sorrisi?”, queste le parole scritte nelle scorse ore su Instagram da Flora Canto. Quello che adesso molti dei suoi followers si stanno domandando è a chi siano rivolte queste parole. Ovviamente la Canto non ha fatto alcun riferimento particolare per cui la curiosità dei followers non può al momento essere soddisfatta.

I progetti lavorativi

Così come quelli passati anche il 2022 si appresta a diventare un anno di grandi successi e soddisfazioni lavorative per Flora Canto. La donna nella notte di Capodanno, ovvero lo scorso 31 dicembre 2021, insieme al compagno Enrico Brignano è stata protagonista di ‘Fatto trenta…facciamo 31″, un bellissimo spettacolo che ha avuto luogo esattamente a Roma all’Auditorium Conciliazione e che si rivelato un grandissimo successo. Ma non solo, chi segue l’attrice sarà molto contento di sapere che tra non molto la bellissima Flora Canto tornerà in televisione con il programma “Fatto da mamma e papà”ovvero uno show culinario che prenderà il via il prossimo 15 gennaio su Rai 2.