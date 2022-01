Katia Ricciarelli nella bufera, “ma prima di parlare …”, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli è sicuramente una delle grandi protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La donna però nelle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica per aver rivolto una particolare critica ad uno degli inquilini della casa ovvero Manuel Bortuzzo. Le parole espresse dalla famosa soprano hanno fatto infuriare alcuni telespettatori ma soprattutto un amico di Manuel che non ha perso l’occasione per esprimere il suo pensiero sui social rivolgendo alla Ricciarelli delle dure parole. Ma esattamente che cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

La critica di Katia Ricciarelli a Manuel Bortuzzo

Stanno facendo molto discutere nelle ultime ore le parole espresse da Katia Ricciarelli nei confronti di Manuel Bortuzzo. Il tutto sembrerebbe essere accaduto nella serata di sabato 1 gennaio quando la cantante lirica si trovava in veranda insieme a Manila Nazzaro. Ad un certo punto avrebbe notato una porta a vetri aperta ed è stato dopo aver fatto tale scoperta che rivolgendosi alla Nazzaro avrebbe affermato “L’ha lasciata così Manuel. Però come l’ha aperta può anche chiuderla. Ce la fa anche a chiuderla dai“. Manila non ha risposto anzi al contrario è rimasta in silenzio per qualche secondo e poi ha deciso di cambiare discorso.

La Ricciarelli al centro di una grossa polemica

Le parole espresse da Katia Ricciarelli non sono assolutamente piaciute a moltissimi telespettatori, e proprio sul web sono stati tanti coloro che hanno rivolto alla cantante lirica una serie di critiche definendola addirittura insensibile. Ad esempio vi è stato chi ha scritto “Ma prima di parlare si rende conto di quello che sta per dire? Prendersela perché un ragazzo sulla carrozzina non ha chiuso una porta è folle”. Ma non solo, vi è stato chi ha commentato affermando “Che provasse lei a fare tutto quello che fa Manu su una sedia a rotelle da mesi” e poi ancora “Parla lei che nemmeno pulisce spesso la cucina”.

Le parole di un amico di Manuel

Tra i vari commenti sul web spicca quello di un amico di Manuel che non sembrerebbe aver digerito le parole espresse dalla cantante lirica. “Katia, ti ho difeso quando eri difendibile… adesso però rasenti il ridicolo. Eppure sei una donna datata. Fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere ‘onestamente’ quanto sei brava tu ad aprire e chiudere le porte da seduta… Cafona”, queste nello specifico le dure parole espresse dall’amico di Manuel.