Sanremo 2022, Gianni Morandi nella bufera, sui social posta …

Gianni Morandi è uno dei concorrenti di questa edizione 2022 del Festival di Sanremo o meglio dovrebbe essere. Proprio in queste ore è arrivata una notizia secondo la quale, Gianni sarebbe a rischio squalifica dal Festival di Sanremo. Ma per quale motivo? Che cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

Gianni Morandi a rischio squalifica dal prossimo Festival di Sanremo 2022

A lanciare la notizia secondo la quale Gianni Morandi sarebbe a rischio squalifica è stato All Music Italia. Si dice che sulla pagina Facebook del cantante, nelle scorse ore è stato pubblicato un video dove pare fosse stato possibile ascoltare il brano intitolato Apri tutte le porte, che è proprio quello che il cantante porterà sul palco dell’Ariston il prossimo mese di febbraio. Insomma, in molti sembra abbiano segnalato la presenza di questo video e proprio per questo motivo in molti hanno chiesto che Morandi venisse squalificato immediatamente.

Il cantante pubblica un video del brano Apri tutte le porte sui social

Ad ogni modo, pericolo scampato visto che Amadeus sarebbe riuscito a risolvere la situazione e riportare Gianni sul tanto ambito palco dell’Ariston. Insomma, una gaffe che avrebbe messo davvero a serio rischio la partecipazione di Gianni al Festival. Adesso però si teme che proprio per questa gaffe, Gianni possa decidere autonomamente di non presentarsi a Sanremo 2022. Ci sono delle regole piuttosto serie che impongono ai cantanti in gara di non poter in alcun modo condividere i brani prima dell’inizio della manifestazione canora. Il video pubblicato sulla pagina di Gianni effettivamente è stato visto da tantissimi utenti che hanno avuto modo di poter ascoltare il brano e soprattutto in tanti dicono di averla anche ascoltata nella sua interezza.

Nessun commento di Gianni Morandi dopo la gaffe

Il cantante al momento non sembra aver proferito parola e non ha confermato ne tantomeno smentito il fatto. Insomma, non dovrebbero esserci novità ma si aspetta di capire come possa aver reagito l’organizzazione del Festival di Sanremo circa l’accaduto. Un caso simile era accaduto proprio lo scorso anno, per Fedez e Francesca Michelin che hanno gareggiato insieme alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. Il rapper pare che per errore avesse condiviso qualche frase del brano Chiamami per nome, sul suo account Instagram. Ad ogni modo, si era trattato solo di qualche parola e per questo la Rai aveva stabilito che non ci fossero estremi per la squalifica.