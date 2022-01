Avanti un altro, concorrente non trova la sorella e Luca Laurenti dice una frase che lascia Bonolis senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio della nuova stagione di Avanti un altro, celebre game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’inizio del programma era previsto per domenica 9 gennaio ma sembrerebbe che la programmazione di Canale 5 abbia subito delle modifiche. Molti sono i telespettatori che nell’attesa di poter tornare a sorridere insieme ai due presentatori ricorderanno quanto accaduto durante una delle puntate della passata edizione ovvero quella durante la quale una concorrente ha affermato di aver perso la sorella. E voi, lo ricordate?

Concorrente perde la sorella nello studio di Avanti un Altro

I concorrenti che partecipano ad Avanti un Altro sono soliti regalare momenti di svago e divertimento non solo al pubblico presente in studio ma anche ai telespettatori a casa. Questo è stato quanto accaduto nel corso di una delle ultime puntate di Avanti un Altro andata in onda nel corso della scorsa edizione della trasmissione. Protagonista della vicenda è stata una donna di nome Soccorsa Bufalo, il cui nome ha fin da subito suscitato la curiosità dei presentatori che si sono lasciati andare a delle simpatiche battute. Ma il vero divertimento è arrivato poco dopo quando la concorrente rivolgendosi ai due conduttori ha affermato di aver perso la sorella che si trovava all’interno dello studio. “Non trovo più mia sorella, la mia gemella”, queste le parole dette dalla concorrente che ha poi proseguito “Si sarà persa? Quella è scema”.

La risposta dei conduttori

E’ bastato davvero molto poco a dare vita ad un simpaticissimo scambio di battute tra la concorrente del programma ovvero la signora Soccorsa Bufalo e i due conduttori. Alle parole della donna che ha detto di aver perso la sorella all’interno dello studio ecco che Bonolis ha replicato “Pensa che l’abbiamo rapita?”. La concorrente ha poi continuato affermando che il nome della sorella era Emilia, ed è stato a questo punto che è intervenuto Laurenti che ha risposto “Si chiama Seppersa, la sorella di Soccorsa” e tutto il pubblico compreso Bonolis sono letteralmente scoppiati a ridere.

Slitta in ritorno in televisione di Avanti un Altro

Intanto l’inizio della nuova edizione di Avanti un altro era previsto per la prossima domenica 9 gennaio 2022 ma stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che Mediaset abbia scelto di mandare in onda per questa giornata “Tolo Tolo” ovvero il divertente film di Checco Zalone. L’inizio del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti sarebbe quindi previsto per domenica 16 gennaio.