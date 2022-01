Eleonora Daniele nella bufera, interrompe l’ospite che sta parlando e i social l’attaccano “Troppo …”

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella mattina di ieri, martedì 4 gennaio 2022, una nuova puntata di ‘Storie Italiane’ ovvero il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Una puntata molto particolare nel corso della quale si è tanto parlato di Paolo Calissano ovvero l’attore prematuramente scomparso nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2021. I telespettatori però hanno notato qualcosa che a molti non è andata giù ed è proprio per tale motivo che la conduttrice nelle ore successive alla diretta della puntata è stata oggetto di critiche e accuse su Twitter. Ma esattamente che cosa è successo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Eleonora Daniele al centro di numerose critiche

Eleonora Daniele è una celebre giornalista ma anche conduttrice di un programma Rai molto seguito dai telespettatori ovvero ‘Storie Italiane’. All’interno di tale programma vengono affrontati giorno dopo giorno argomenti sempre nuovi che riguardano tendenze sociali ma anche storie e problemi legati alla gente comune. Proprio nel corso della puntata andata in onda nella giornata di ieri uno degli argomenti affrontati è stato quello legato alla morte dell’attore romano Paolo Calissano trovato privo di vita all’interno della sua abitazione pochi giorni fa. Tra gli ospiti in studio che hanno commentato quanto accaduto all’attore vi è stato anche Enrico Silvestrin che non ha perso l’occasione per esprimere il suo pensiero sulla vicenda. Ad un certo punto però la presentatrice sembrerebbe aver interrotto l’ospite ed è stato proprio questo gesto a far infuriare i telespettatori che subito le hanno rivolto delle pesanti critiche sui social, nello specifico su Twitter.

I post dei telespettatori su Twitter contro la presentatrice

“La Daniele non lascia parlare gli ospiti, non mi piace proprio. Troppo presuntuosa, con Enrico Silvestrin è stata proprio maleducata. Il suo pensiero vale sempre sugli altri. Sputa sentenze senza rispetto, in certe situazioni bisogna passarci per capire” questo ad esempio uno dei post scritti su Twitter da un utente. Ad essere criticato quindi il comportamento della presentatrice accusata di non lasciar parlare gli ospiti.

La Rai sotto accusa

Oltre che contro la presentatrice alcuni utenti sembrerebbero aver anche rivolto delle accuse alla Rai finita di conseguenza al centro di una grossa polemica. Un utente ha infatti affermato “Ma la Rai si rende conto di che programmi manda in onda? E mi riferisco a Storie Italiane. Decine di persone che parlano della morte di un attore, di psicofarmaci, di depressione, tirando in ballo ipotesi e tesi. Ma la smettiamo con questo schifo?”.