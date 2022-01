GF Vip, Jessica Selassié parole durissime contro la Ricciarelli: “Lei fa paura perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli è una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip ma da qualche settimana anche una delle più discusse. La famosa cantante lirica è infatti spesso oggetto di critiche e accuse sia dall’esterno della casa ma anche da parte di alcuni degli inquilini con i quali si trova a condividere l’esperienza all’interno del noto reality di Canale 5. Nelle ultime ore a rendersi protagonista di un duro sfogo contro la Ricciarelli è stata una delle sorelle Selassié ovvero Jessica. Ma, per quale motivo? E quali sono state le sue parole?

Il duro sfogo di Jessica Selassié

Nel corso delle ultime settimane è stato possibile assistere ad una serie di scontri all’interno della casa che hanno portato a diverse accese discussioni. Questo ad esempio è stato quanto accaduto tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié e proprio a seguito della discussione tra le due è intervenuta anche la sorella di Lulù ovvero Jessica Selassié che nelle scorse ore si è lasciata andare rendendosi protagonista di un duro sfogo. “Hanno paura di Katia, di una che non risparmia mai nessuno”, queste nello specifico le parole espresse da Jessica per far riferimento a gran parte dei suoi compagni d’avventura.

La lite tra la Ricciarelli e Lulù e l’intervento di Soleil Sorge

Sulla questione nelle scorse ore è intervenuta anche Soleil Sorge, anche lei grande protagonista di questa edizione del GF Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha difeso la Ricciarelli e attaccato le sorelle Selassiè. “Le vere serpi sono loro. Jessica deve smetterla di parlare dietro le spalle, sono atteggiamenti che fanno male. Non ne avete un briciolo di educazione. Fanno le carine in faccia e poi sparlano“, queste le parole espresse da Soleil. Jessica invece ha affermato “Le cose che Katia dice devono essere giustificate per l’età…..a Nathaly l’ha minacciata e non la ferma nessuno”. Ma non solo, sempre Jessica Selassié ha poi proseguito “Mi avete rotto proprio i coglion*, buona e cara si ma cretina anche no!“.

Jessica Selassié contro Katia Ricciarelli

Le due sorelle Selassié hanno poi continuato a parlare di Katia Ricciarelli sottolineando cosa non hanno gradito del suo comportamento. Nello specifico Lulù ha ricordato di quando la Sorge insieme ad Alex Belli venivano chiamati in mistery e proprio in quelle occasioni, secondo quanto dichiarato dalla ragazza, la Ricciarelli diceva “che palle questi due, e poi leccava il cu**”.Jessica invece ha sottolineato che moto spesso la Ricciarelli viene giustificata per la sua età ma, ha precisato “anche lei deve portare rispetto a me, se è stanca andasse a casa!”.