GF Vip, Antonella Mosetti una furia contro il programma: “Anche a me …”

Una nuova e avvincente puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda nella serata di lunedì 3 gennaio 2022. E così come le altre anche questa è stata una puntata molto seguita dai telespettatori e di conseguenza anche commentata. Tra coloro che non hanno perso l’occasione di commentare quanto accaduto durante la diretta vi troviamo anche Antonella Mosetti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nello specifico, ha condiviso una serie di storie su Instagram rivolgendo delle accuse al programma condotto da Alfonso Signorini. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? Facciamo chiarezza.

Antonella Mosetti contro il GF Vip

Il Grande Fratello Vip è seguito da moltissime persone e molte di queste durante oppure dopo la puntata sono solite commentare sui social quanto accaduto. È questo il caso di Antonella Mosetti, ex concorrente del Grande Fratello Vip e celebre showgirl italiana che non ha perso l’occasione per commentare quanto accaduto nello specifico tra Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Ma non solo, la Mosetti ha colto l’occasione anche per lanciare della accuse agli autori del reality ed in generale al programma condotto da Alfonso Signorini.

Le parole della nota showgirl italiana

Antonella Mosetti sembrerebbe non aver gradito quanto accaduto durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera. Nello specifico l’ex gieffina nelle scorse ore ha scelto di intervenire per sostenere la collega Miriana Trevisan, grande protagonista della puntata in questione. “La gogna mediatica nei confronti di Miriana…Eccola…Mi ricordo qualche anno fa…”, queste di preciso le parole scritte su Instagram dalla donna che ha poi proseguito “Quando si mettono in testa di coprire per forza le persone che si comportano male affossano quelle brave, tipo Miriana…”. Secondo la Mosetti quindi gli autori e il conduttore sarebbero soliti coprire le persone che si comportano male e non quelle brave.

Antonella Mosetti sostiene e difende Miriana Trevisan

L’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello vip, alla quale ha partecipato insieme alla figlia Asia Nuccetelli, ha quindi voluto mostrare pubblicamente tutto il suo sostegno nei confronti di Miriana Trevisan lasciandosi andare ad un duro e lungo sfogo su Instagram. La Mosetti ha inoltre voluto precisare che in realtà la Trevisan è una donna molto forte e quindi sicuramente saprà ben resistere alle accuse ricevute nel corso dell’ultima puntata del reality andate in onda. “Non c’è comunque problema perchè Miriana si sa difendere…”, queste di preciso le sue parole.