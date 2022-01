Sanremo 2022, Amadeus nella bufera, il Codacons lo attacca “E’ assurdo che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Festival di Sanremo è ancora sotto accusa dopo quanto accaduto nelle scorse per via di Gianni Morandi. Ma di cosa si tratta? Sembra proprio che in queste ultime ore il cantante Gianni Morandi sia stato a rischio squalifica. Il motivo? Pare che il noto cantante bolognese abbia caricato sulla sua pagina Instagram un video relativo alla canzone che dovrebbe portare sul palco dell’Ariston il prossimo mese di febbraio.

Festival di Sanremo, Gianni Morandi sotto accusa ma non a rischio squalifica

Ebbene, nel corso della giornata di ieri si è tanto parlato di questa gaffe di GIanni, ma poi è arrivato Amadeus che ha in qualche modo rassicurato tutti, dicendo che Gianni Morandi non era di certo a rischio squalifica. A tutti è sembrato molto strano visto che le regole vogliono che non è possibile ascoltare anche solo una minima parte delle canzoni che devono essere rigorosamente inedite.

La Rai salva Gianni Morandi, ma il Codacons non ci sta

Ad ogni modo, la Rai sembra che abbia voluto salvare Gianni Morandi dalla squalifica ma il Codacons, in queste ore ha fatto ben intendere di non essere affatto d’accordo. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori sembra abbia voluto pubblicare una nota esprimendo tutto il proprio disappunto. Crediamo che il caso di Gianni Morandi abbia realizzato una palese violazione del regolamento del Festival di Sanremo”. Queste le parole del Codacons, che non ha affatto gradito il fatto che Gianni Morandi sia stato salvato.

La nota del Codacons “I brani devono essere originali”

Poi l’associazione ha anche sottolineato come in passato ci sono stati casi simili e molti cantanti sono stati completamente esclusi dalla gara. Dunque, perché lo stesso trattamento non è stato riservato a Gianni Morandi? “La Rai si arrampica sugli specchi e, con una motivazione totalmente assurda e inverosimile, decide di non escludere Gianni Morandi dal Festival di Sanremo. in passato la stessa azienda aveva escluso per gli stessi motivi altri artisti come Patty Pravo e Ornella Vanoni”. Queste le parole del Codacons che ha voluto anche ribadire un concetto ad Amadeus ovvero “I brani devono essere inediti“. Insomma, un vero e proprio caos intorno a tutta questa vicenda.