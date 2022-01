Emma Marrone dolcissima con Stefano De Martino, il suo messaggio sui social è bellissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino ha compiuto gli anni e sembra che abbia deciso di fare una festa piuttosto intima, circondandosi solo di pochi amici stretti e della sua famiglia. Ovviamente sono stati tanti gli auguri ricevuti su Instagram e sui vari social network e tra questi non sono passati inosservati quelli di Emma Marrone.

Stefano De Martino, tanti auguri all’ex ballerino

Stefano De Martino ed Emma sono stati insieme per diverso tempo e si sono conosciuti per la prima volta ad Amici, dove lui ha partecipato come ballerino e lei come cantante, vincendo tra l’altro la stessa edizione. Ebbene, nonostante i due abbiano vissuto dei momenti molto difficili, per via di un presunto tradimento di Stefano ai danni di Emma, sembra che con il tempo i due abbiano risolto tutto e siano tornati ad avere dei rapporti civili.

Gli auguri di Emma Marrone su Instagram

Ecco che la sua ex fidanzata, così, ha deciso di fare gli auguri a Stefano e lo ha fatto sui social, scrivendo Auguri Ste. La cantante ha anche aggiunto un emoticon di un bacio. Ovviamente tra i due non c’è altro che una amicizia anche se sono in tanti a sperare che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma. Entrambi sembra siano ancora single. Stefano De Martino ed Emma Marrone sono stati di certo una delle coppie più amate della televisione italiana.

Come è nato il loro amore e perchè poi è finita

Nel 2009 sono stati insieme protagonisti dell’edizione di Amici e li hanno scoperto di essere innamorati l’uno dell’altro. Per diverso tempo sono stati al centro del gossip anche per via della loro storia d’amore piuttosto complicata, finita poi quando Stefano ha conosciuto Belen Rodriguez e si è innamorato di lei. Oggi a distanza di tanti anni, Emma è riuscita a superare tutto. I due hanno cambiato totalmente vita, l’ex ballerino si è sposato ed ha anche divorziato da Belen ed ha cambiato anche vita, diventando un conduttore televisivo e adesso anche autore. Proprio in questi giorni sta ricevendo un grande consenso, per via del nuovo programma Bar Stella, un varietà composto da 4 puntate che va in onda su Rai due in seconda serata. Ciò nonostante ha trovato il tempo per trascorrere dei giorni insieme al figlio Santiago, a Napoli.