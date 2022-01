Sanremo 2022, bomba su Fiorello dal 28 gennaio all’8 febbraio …

0 SHARES Condividi Tweet

Si comincia a parlare sempre con più insistenza del prossimo Festival di Sanremo che inizierà il prossimo 1 febbraio. Sappiamo bene che anche per quest’anno ci sarà Amadeus alla conduzione della manifestazione canora più importante d’Italia, ma chi lo affiancherà?

Sanremo 2022, Fiorello co-conduttore di Amadeus?

In molti sperano ancora che Fiorello possa affiancare il suo grande amico Amadeus ma in realtà ad oggi non sembrano esserci notizie al riguardo. Lo showman non ha rilasciato ad oggi nessuna dichiarazione ma il settimanale Chi ha cercato di fare un pò di chiarezza al riguardo. A quanto pare Fiorello sarebbe impegnato al momento nella preparazione di un nuovo tour teatrale, ovvero quello intitolato Fiorello Presenta! che inizierà il prossimo 20 gennaio da Fermo e terminerà il prossimo 18 febbraio a Padova. Ci sarà comunque una sosta dal 28 gennaio fino al prossimo 8 febbraio. Questo potrebbe significare solo una cosa, ovvero che in questa pausa, Fiorello potrebbe approdare sul palco dell’Ariston e condurre il Festival insieme ad Amadeus per il terzo anno consecutivo.

Le parole di Amadeus su Fiorello

In questi giorni, intanto, a parlare di Fiorello è stato proprio Amadeus il quale sembra aver detto“ Con Fiorello c’è un rapporto speciale, noi non parliamo mai di Sanremo. Le sue presenze sono sempre state decise all’ultimo minuto. Quando mancheranno pochi giorni al Festival ci confronteremo. E deciderà lui se e quando venire all’Ariston”. Ad ogni modo, c’è ancora chi spera che Fiorello possa essere al fianco di Amadeus anche se in realtà le probabilità sono davvero molto basse. Intanto però sembra essere quasi certo il fatto che non vedremo al fianco del conduttore Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi ed Elettra Lamborghini, così come si era vociferato fino a poco tempo fa.

Indiscrezioni su possibili co-conduttori, tutti i cantanti in gara

Si è anche fatto il nome di Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei Thegiornalisti come co-conduttore ma anche in questo caso non sembra sia stata confermata la sua partecipazione. Sarebbe però alta la probabilità di vedere Can Yaman sul palco dell’Ariston, il noto attore turco che ha letteralmente conquistato tutti. E come ospiti? Si parla dei Maneskin, vincitori dell’ultima edizione del Festival ed anche dell’Eurovision Song contest. Questi i 22 cantanti in gara: Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Donatella Rettore + Ditonellapiaga, Noemi, Highsnob + Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena, Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood & Blanco, Irama, Giusy Ferreri, Aka7even, Giovanni Truppi.