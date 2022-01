Tali e Quali, Carlo Conti svela: “I giudici saranno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Conti ci riprova ed è pronto a condurre ancora una volta Tali e quali. Già nel 2019 aveva condotto una sola puntata di questo show, che altro non è che la versione non VIp del famoso show Tale e quale. In questa versione, infatti, non ci saranno personaggi famosi, ma gente comune che si travestirà e tenterà di imitare cantanti e artisti nazionali ed internazionali. I concorrenti si esibiranno davanti ad una giuria che è formata ancora una volta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e GIorgio Panariello. CI sarà anche un quarto giudice che non sarà sempre lo stesso ma cambierà puntata dopo puntata.

Carlo Conti pronto a tornare in tv con Tali e quali il sabato sera

In questi giorni, a parlare è stato proprio lui, il conduttore Carlo Conti che ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni.“I giudici saranno ancora più in difficoltà perché, mentre nella versione vip c’è una certa differenza tra l’uno e l’altro, qui sono tutti davvero molto bravi e le differenze sono minime. La giuria dovrebbe dare i voti con la virgola e i decimali”. Sembra che siano all’incirca 200 le persone che si sono presentate al provino per prendere parte a questo show e tra gli artisti proposti, c’è stato un boom di Gianna Nannini, Renato Zero, Ligabue e Vasco Rossi.

Ospiti e anticipazioni della prima puntata dell’8 gennaio 2022

La prima puntata andrà in onda il prossimo sabato 8 gennaio e stando alle prime indiscrezioni ospiti della puntata saranno i Gemelli di Guidonia, mentre il quarto giudice sarà Biagio Izzo.“I Tali e Quali arrivano un paio di giorni prima per lavorare con gli insegnanti di canto e le costumiste. Il trucco, non avendo il tempo per realizzare un calco del viso, sarà più pittorico con parrucche e qualche piccola protesi da adattare”. Queste ancora le parole di Carlo che ha voluto spiegare ancora una volta, la differenza tra le due versione dello show.

Nuovi progetti lavorativi per il conduttore toscano

Intanto Carlo sta già pensando ad altri progetti lavorativi e sembra che sia pronto per una nuova avventura. Si tratterebbe di un nuovo programma che dovrebbe arrivare in primavera e che riguarda però le cover band.