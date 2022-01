La Vita In Diretta, Alberto Matano fuori di sè contro Pomeriggio 5 : “Io non mi sarei mai comportato così”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è uno dei giornalisti e conduttori più apprezzati dai telespettatori sia per la sua bravura ma anche per l’educazione e la gentilezza che lo contraddistingue. Nel pomeriggio di ieri però è accaduto qualcosa che ha fatto molto arrabbiare il presentatore. Esattamente, cosa? Facciamo un po’ di chiarezza.

Alberto Matano contro la trasmissione concorrente di Canale 5

Quella di ieri, mercoledì 5 gennaio 2022, è stata una puntata molto particolare de La Vita in Diretta nel corso della quale è stato affrontato l’argomento relativo al ritrovamento del corpo di una donna che secondo alcune ricostruzioni potrebbe essere quello della signora Lilly di cui si sono perse le tracce circa 20 giorni fa. In diretta con La Vita In Diretta vi era nel pomeriggio di ieri il marito Sebastiano ma ecco che ad un certo punto, secondo quanto dichiarato da Matano, alla trasmissione di Rai 1 sarebbe stato sottratto l’ospite. Da chi? Sempre secondo quanto emerso dal conduttore a sottrarre l’ospite in diretta sarebbe stata la troupe di Canale 5.

Le parole del conduttore de La Vita in Diretta

Mentre l’inviata de La Vita in Diretta stava intervistando il Signor Sebastiano ecco che da casa è stato possibile sentire delle voci in sottofondo che secondo quanto dichiarato da Matano appartenevano ad altri giornalisti. Il conduttore ha infatti spiegato che sul posto erano presenti anche le troupe di altre trasmissioni. “Per chi ci segue dobbiamo dire che lì ci sono dei colleghi di altre trasmissioni. Noi stiamo svolgendo il nostro lavoro. Così come ci auguriamo che loro possano svolgere il loro. Però nella correttezza che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti”, queste nello specifico le parole espresse dal conduttore.

Matano contro la troupe di Pomeriggio Cinque

Ad un certo punto però una volta ripreso il collegamento ecco che Matano si è reso conto che proprio il Signor Sebastiano non era più in collegamento con loro. Ed è stato a questo punto che guardando la telecamera ha affermato “Allora devo dire una cosa, perdonatemi… Avevamo questa persona collegata con noi in diretta, l’avete visto tutti. Però la troupe di una trasmissione concorrente… di Canale 5, lo dico e mi dispiace molto, in diretta ha sottratto Sebastiano che era in questo momento con la nostra inviata”.Matano ha poi concluso precisando che queste sono cose che succedono ma che in realtà non dovrebbero accadere e ha poi proseguito rivolgendosi alla criminologa Roberta Bruzzone.