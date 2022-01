Benedetta Parodi, la figlia Matilde Caressa, la figlia lascia tutti a bocca aperta: “Adesso dobbiamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Molti sicuramente avranno già sentito parlare di lei mentre invece altri no. Stiamo nello specifico parlando di Matilde Caressa ovvero la giovane figlia della conduttrice televisiva e scrittrice italiana Benedetta Parodi e del giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano Fabio Caressa.La ragazza proprio recentemente ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi rivelando quello che è il suo grande desiderio.

Il sogno di Matilde Caressa

Matilde Caressa, la figlia diciottenne di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, nonostante la giovanissima età ha le idee abbastanza chiare su cosa vuole fare in futuro. La ragazza recentemente ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi nel corso della quale sembrerebbe aver rivelato che il suo più grande desiderio è quello di diventare in futuro una cantante, e di preciso una vera e propria rockstar. La ragazza ha infatti raccontato di nutrire una profonda passione per il mondo della musica tanto da trovarsi spesso a scrivere testi proprio nelle note del telefono. E a tal proposito la giovane ha rivelato “Ho 700 mila note e 800 memo vocali. Scrivo quello che vivo. Lo trovo liberatorio. Ho anche un diario segreto e poi amo leggere. Scrivere unisce la mia passione per la letteratura e la musica, i miei due grandi amori”.

I progetti futuri

Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che la ragazza al momento stia già lavorando al primo album. E a fornire delle informazioni più dettagliate è stata proprio la giovane Caressa che ha rivelato “Adesso dobbiamo cercare le canzoni giuste, poi uscirà qualcosa, ma per ora non posso dire altro”.

Il rapporto con mamma e papà

Il suo sogno non è assolutamente ostacolato dai genitori, anzi al contrario la ragazza ha rivelato che sia la madre sia il padre credono molto in lei e spesso la supportano e l’aiutano a raggiungere gli obiettivi prefissati. La giovane nel corso dell’intervista concessa a Chi ha anche parlato della sua infanzia raccontando che giocava molto con la sorella Eleonora. La giovane ha inoltre precisato di essere stata molto fortunata ad avere due genitori così definiti da lei stessa “stupendi”. E a proposito del suo sogno di diventare una grande rockstar ecco che Matilde Caressa ha rivelato che quando ha detto ai genitori di questo grande desiderio loro non l’hanno scoraggiata ma al contrario le hanno fin da subito mostrato tutto il loro sostegno. E questo dimostra ancora di più quanto la loro sia una famiglia molto unita.