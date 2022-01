GF Vip, Selvaggia Lucarelli una furia contro Katia Ricciarelli: “Lei è una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai diversi giorni che la nota cantante lirica Katia Ricciarelli si trova al centro di numerose polemiche. Nelle ultime ore a rivolgere delle pesanti critiche alla concorrente del Grande Fratello Vip è stata la nota giornalista Selvaggia Lucarelli. Ma,per quale motivo e quali sono state le sue parole?

Selvaggia Lucarelli contro Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli è una delle protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, celebre reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La cantante lirica nel corso degli ultimi giorni si è resa protagonista di duri scontri con altre due donne della casa ovvero Miriana Trevisan e Lucrezia Selassié conosciuta da tutti semplicemente come Lulù. Molti sono stati a non aver gradito il suo comportamento e che per tale motivo le hanno rivolto delle critiche. E tra queste anche Selvaggia Lucarelli che proprio sui social ha voluto ricordare quanto accaduto a lei personalmente con la Ricciarelli ai tempi in cui entrambe hanno partecipato come concorrenti a La Fattoria.

Il lungo post social della giornalista

Selvaggia Lucarelli ha quindi condiviso una serie di Instagram stories attraverso le quali ha voluto ricordare quanto accaduto molti anni fa a La Fattoria. Nei video in questione venivano pronunciate delle parole piuttosto dure come ad esempio “Meglio che vai a casa e badi a tuo figlio. Stare a casa sarebbe meglio, non venire qua a puntare a far carriera…”

Le parole di Selvaggia Lucarelli

La giornalista non ha solamente condiviso questi video-ricordo ma ha anche scritto un lungo post precisando che anche lei sarebbe stata invitata dalla Ricciarelli a badare al figlio. “Vedo critiche in giro per l’atteggiamento arrogante e volgare della #Ricciarelli al Gf, che non sto seguendo”, queste le parole con cui la giornalista ha iniziato il lungo post che ha poi proseguito sostenendo di non essere assolutamente sorpresa di quanto accaduto negli ultimi tempi. La giornalista ha proseguito ricordando di quando nel 2006 ha partecipato a La Fattoria, reality che per lei è stata una delle prime esperienze fatte in televisione e all’interno del quale rispetto ad altri personaggi come Montano, Arca, Fabiani e la stessa Ricciarelli era meno conosciuta. “Me la ricordo bene la Ricciarelli. Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne”, queste le parole con cui la Lucarelli ha definito la cantante lirica sostenendo di essere stata una delle poche a non temerla. La giornalista ha poi proseguito raccontando “Tra le sue perle, come si vede in questo video d’annata, mi invitò a fare la madre anziché cercare di far carriera”. Secondo la Lucarelli l’attuale concorrente del GF Vip non sarebbe cambiata molto negli anni.