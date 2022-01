Sonia Bruganelli sui social si prende in giro da sola “Abbiamo fatto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì 3 gennaio 2022 avrà sicuramente notato l’assenza dell’opinionista Sonia Bruganelli che per l’occasione è stata sostituita da Laura Freddi. Ma, per quale motivo? La donna al momento si trova in vacanza insieme alla famiglia a Dubai e proprio nelle scorse ore è intervenuta sui social per lamentarsi del tempo trovato. Ma, quali sono state le sue parole?

Sonia Bruganelli in vacanza a Dubai insieme alla famiglia

L’assenza di Sonia Bruganelli dallo studio del GF Vip lo scorso lunedì 3 gennaio ha fatto nascere il dubbio nei telespettatori che questa potesse essere legata alla lite con Signorini avvenuta nella puntata precedente. In molti hanno pensato che l’opinionista avesse deciso di abbandonare il ruolo ricoperto fino ad ora al fianco di Adriana Volpe ma in realtà la donna semplicemente non ha potuto partecipare al programma in quanto si trovava in vacanza a Dubai insieme al marito e alla famiglia. Nelle scorse ore proprio la moglie di uno dei conduttori più amati di Mediaset ovvero Paolo Bonolis è intervenuta sui social per lamentarsi, ovviamente in modo scherzoso, del tempo trovato nella famosa città degli Emirati Arabi.

Le parole dell’opinionista sui social

Chi si trova a dover organizzare una vacanza lo fa con la speranza che tutto possa andare bene. Il desiderio della Bruganelli era sicuramente quello di arrivare a Dubai e trovare bel tempo in modo tale da potersi concedere qualche giorno al mare. Purtroppo però non è andata così e proprio sui social l’opinionista ha scherzato sul fatto di aver trovato non solo il vento ma anche la pioggia. “Comunque abbiamo fatto molto bene a venire a Dubai in questo periodo. Tanto tanto sole, mare calmo per farsi il bagno. L’unica cosa positiva è che la spiaggia non è proprio molto piena…”, queste nello specifico le parole espresse dalla Bruganelli.

Sonia Bruganelli ironizza sulle condizioni meteo a Dubai

La Bruganelli ha poi proseguito condividendo altre storie su Instagram attraverso le quali ha informato i suoi followers di quelle che erano le condizioni meteo a Dubai. “Ora c’è una nuvola che copre il sole, nonostante il vento è da mezz’ora che sta lì. Il mare è molto molto mosso. Ecco ecco, esce un pochino di sole, quindi vi saluto che tanto tra un pochino pioverà sicuramente”. La moglie di Paolo Bonolis ha concluso “Grazie sempre per l’amore con cui ci pensate”.