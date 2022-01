Eleonora Daniele diretta su Mara Venier “Lei è una che….”

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana, la quale da diversi anni è al timone di trasmissioni importanti di casa Rai. Sappiamo anche che è molto amica di Mara Venier, tanto che quest’ultima è la madrina della figlia di Eleonora. Quest’ultima avrebbe chiesto a Mara di essere la madrina della figlia proprio in diretta tv, durante una sua ospitata a Domenica In. Adesso a parlare del loro rapporto è stata proprio lei Eleonora nel corso di un’intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice?

Eleonora Daniele e il rapporto con Mara Venier

Eleonora Daniele sappiamo essere una grande conduttrice televisiva, molto amata dal pubblico italiano. In questi giorni, la Daniele ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando di tante cose, tra cui anche il rapporto con Mara Venier che è la madrina della sua bambina. “E’ una persona che sa amare veramente. E’ la madrina di mia figlia Carlotta”. Queste le parole della conduttrice che ha anche aggiunto “Ho lavorato con lei da giovanissima, facendo telepromozioni. All’epoca mi ha presa sotto la sua ala protettiva”.

La confessione sul passato

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista la conduttrice avrebbe anche parlato del suo passato confessando di non aver mai pensato e immaginato di poter diventare giornalista ed anche conduttrice. “Ero molto timida. Mi sentivo un brutto anatroccolo: ho iniziato a sentirmi bella a 18 anni, prima non mi sentivo tale. Amavo il commercio, ero convinta che sarei diventata un consulente finanziario”. Queste le parole della conduttrice, la quale però non ha nascosto di aver da sempre avuto una passione per la comunicazione.

La parole di sofferenza per il fratello Luigi morto nel 2015

Inevitabilmente, nel corso di questa chiacchierata molto intima e privata, la conduttrice non ha potuto non fare un cenno al fratello Luigi che purtroppo è venuto a mancare nel 2015. Di questo dramma familiare la Daniele ne ha anche parlato in un libro intitolato Quando ti guardo negli occhi”, che sarà in vendita tra pochi giorni.“Siamo cresciuti nella campagna veneta. Da bambini facevamo passeggiate fermandoci sotto una grande quercia dove ascoltavamo musica. La musica era un ottimo modo per comunicare tra noi” . Queste ancora le parole di Eleonora che ha sofferto e continua a soffrire ancora oggi per la perdita del fratello che per lei era come un figlio.