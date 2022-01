Grande fratello vip, Sonia Bruganelli senza peli sulla lingua su Katia Ricciarelli: “E’ una donna …”

0 SHARES Condividi Tweet

Grande Fratello Vip, è tempo di difese per una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality. Stiamo parlando di Katia RIcciarelli la quale sembra sia finita al centro della polemica nei giorni scorsi. Il motivo? Pare che Katia abbia diversi scontri e faccia a faccia con alcuni coinquilini. Proprio nei giorni scorsi avrebbe avuto una lite piuttosto accesa con Lulù Selassiè e poi ancora con Miriana Trevisan. Ad ogni modo, nelle scorse ore la nota opinionista Sonia Bruganelli sembra sia scesa in campo in sua difesa. Ma cosa ha dichiarato?

Grande fratello vip, Katia Ricciarelli finisce al centro della polemica

Ebbene, in questi ultimi giorni sembra proprio che Katia Ricciarelli sia finita al centro della polemica per via dei duri sconti e faccia a faccia avvenuti all’interno della casa con altri coinquilini. In questi ultimi giorni purtroppo sembra proprio che la tensione all’interno della casa sia stata molto alta e soprattutto le donne pare che si siano divise in due gruppi. Da una parte c’è il gruppo formato da Manila NAzzaro, Katia RIcciarelli e Soleil Sorge e dall’altra invece Lulù e Jessica, Nathaly e Sophie.

Katia attaccata dal web, molti chiedono la squalifica

Ebbene, pare che la cantante, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sia stata al centro di alcune polemiche per diverse esternazioni fatte nei confronti di altre donne. La Ricciarelli sarebbe stata accusata nello specifico di essersi esposta in modo piuttosto aggressivo e di essere stata in diverse occasioni anche offensiva. Nello specifico a finire sotto accusa è stata la litigata con Lulù nel corso della quale Katia pare abbia invitato la ragazza a tornarsene al suo paese. Proprio questa frase è stata considerata discriminante da molti telespettatori, proprio perché Lulù non è italiana ma ha origini etiope. Proprio per queste ragioni sembra che molti telespettatori abbiano chiesto la squalifica per Katia ricciarelli e molti si sarebbero addirittura appellati agli sponsor.

Sonia Bruganelli scende in difesa della cantante e attacca Miriana Trevisan

Anche sui social non si fa altro che parlare di Katia e diversi sono stati i commenti negativi arrivati per lei. In sua difesa però, è arrivata Sonia Bruganelli la quale sui social avrebbe scritto un messaggio. “E’ una donna anziana e stanca”, avrebbe ribadito Sonia che poi è passata all’attacco contro Miriana. “Miriana piange troppo, quando poi dietro te la fa”. Insomma, Sonia Bruganelli come sempre è stata particolarmente schietta e sincera.